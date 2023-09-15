كشفت قناة “فوكس نيوز” عن إجراء مقابلة حصرية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم 20 من سبتمبر الجاري، في لقاء هو الأول لولي العهد مع شبكة إخبارية أمريكية، منذ 2019.





وسيغطي الحوار الذي سيجريه الإعلامي الأمريكي بريت باير، ومن المقرر اذاعته مسجلاً، عدداً من المواضيع حول مستقبل المملكة، والعلاقات مع الولايات المتحدة، فيما يقدم “باير” تقريرا خاصاً من السعودية يومَيْ 19 و20 سبتمبر، يتضمن نظرة لما وراء الكواليس على المملكة.





وسيجري الإعلامي الأمريكي مقابلات مع مسؤولين سعوديين، منهم ووزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم؛ ووزير السياحة أحمد الخطيب؛ والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، وسيتم بث المقابلات في تقرير خاص قبل اللقاء الحصري مع ولي العهد.





وسبق لـ”باير” خلال عمله مع الشبكة، تغطية الأحداث السياسية الكبرى لشبكة فوكس نيوز، ومنها آخِر مناظرة رئاسية أولية للحزب الجمهوري في ميلووكي، ويسكونسن، والتي شارك في إدارتها مع مارثا ماك كالوم.



كما أجرى باير العديد من المقابلات مع قادة العالم والرؤساء الحاليين والسياسيين والمشاهير طوال فترة عمله التي استمرت 27 عامًا مع المجلس الوطني الاتحادي، منهم الرئيس السابق ترامب، والرئيس الأسبق باراك أوباما، والرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والدالاي لاما، وآخرون.