السعودية، مديرون يتلقون مكافآت ضخمة وشركاتهم خاسرة

نشرت قناة سعودية رسمية، اليوم الخميس، تقريراً سلطت فيه الضوء على خمس شركات في المملكة العربية السعودية تكبدت خسائر مالية في سنتها الأخيرة (2022) وفي المقابل تلقى مديرو تلك الشركات ملايين الريالات كمكافآت سنوية ورواتب لتصبح نسباً لا يستهان بها من حجم خسائر شركاتهم.

ونشرت قناة “الإخبارية” تغريدة في موقع تويتر تحت عنوان “شركات خاسرة ومدراء رابحون” تضمنت صورة توضيحية تظهر الشركات الخمس كالتالي:

مجموعة سيرا القابضة للسياحة والسفر (ماجد النفيعي)

المكافآت والرواتب: 20 مليون ريال، الخسائر: 48 مليون ريال، نسبة الرواتب من الخسائر 41 بالمئة.

وكانت الشركة أعلنت قبول استقالة “النفيعي” من منصب الرئيس التنفيذي يوم 29 يناير/كانون الثاني 2023.

شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (محمد الشاهين و4 آخرين)

المكافآت والرواتب: 5.8 مليون ريال، خسائر الشركة: 3.25 مليون ريال، نسبة الرواتب من الخسائر: 56 بالمئة.

الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) (خالد الحقيل و4 آخرين)

المكافآت والرواتب: 16 مليون ريال، خسائر الشركة: 90 مليون ريال، نسبة الرواتب من الخسائر: 17 بالمئة.

شركة جبل عمر للتطوير (خالد العمودي و4 آخرين)

المكافآت والرواتب: 7.9 مليون ريال، خسائر الشركة: 81 مليون ريال، نسبة الرواتب من الخسائر: 9.75 بالمئة.

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (الدوائية) (خالد الخطاف و4 آخرين)

المكافآت والرواتب: 14.2 مليون ريال، خسائر الشركة: 165 مليون ريال، نسبة الرواتب من الخسائر: 8.48 بالمئة.