30 مليون ريال أرباح سيرا في الربع الثالث من 2022

عادت مجموعة سيرا المتخصصة بخدمات السياحة والسفر في الشرق الأوسط، إلى تحقيق الأرباح في الربع الثالث من عام 2022، وفقاً لبيان نشرته على “تداول السعودية” الثلاثاء.

وقالت المجموعة في بيانها إنها حققت:

ربح تشغيلي بقيمة 30 مليون ريال سعودي

إيرادات بلغت 565 مليون ريال سعودي

ربحًا صافياً قدره 54 مليون ريال سعودي

وأوضحت المجموعة أن خسائرها تراجعت بنسبة 74.5% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 77 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 302 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

مجموعة سيرا تعلن عن أرباح بقيمة 30 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2022

انقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيدhttps://t.co/DuL7VOO789 pic.twitter.com/iPlbhjZhku — Seera | سيرا‎ (@Seera) November 8, 2022

وكشفت أن القيمة الإجمالية للحجوزات ارتفعت بنسبة 93% للربع الثالث من عام 2022 لتصل إلى 2.7 مليار ريال مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021.

وذكر البيان أن منصة “المسافر” التابعة للمجموعة وشركتي “اكتشف السعودية” و”مواسم”، سجلوا نمواً بارزاً في القيمة الإجمالية للحجوزات بزيادة بلغت 100% لتصل إلى 1.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022.