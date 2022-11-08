فادي طنّوس by فادي طنّوس

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30 مليون ريال أرباح سيرا في الربع الثالث من 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سيرا

عادت مجموعة سيرا المتخصصة بخدمات السياحة والسفر في الشرق الأوسط، إلى تحقيق الأرباح في الربع الثالث من عام 2022، وفقاً لبيان نشرته على “تداول السعودية” الثلاثاء.

وقالت المجموعة في بيانها إنها حققت:

  • ربح تشغيلي بقيمة 30 مليون ريال سعودي
  • إيرادات بلغت 565 مليون ريال سعودي
  • ربحًا صافياً قدره 54 مليون ريال سعودي

وأوضحت المجموعة أن خسائرها تراجعت بنسبة 74.5% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 77 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 302 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وكشفت أن القيمة الإجمالية للحجوزات ارتفعت بنسبة 93% للربع الثالث من عام 2022 لتصل إلى 2.7 مليار ريال مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021.

وذكر البيان أن منصة “المسافر” التابعة للمجموعة وشركتي “اكتشف السعودية” و”مواسم”، سجلوا نمواً بارزاً في القيمة الإجمالية للحجوزات بزيادة بلغت 100% لتصل إلى 1.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022.

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