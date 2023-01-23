الرياض تعفي ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية للسيارات المستوردة

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن الأشخاص من ذوي الإعاقة معفون من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من خارج المملكة.

وأوضحت الهيئة، بحسب وسائل إعلام محلية، أنه يشترط لإعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم أن تكون المركبات المراد استيرادها معدة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقاد باليدين دون القدمين.

وتلك السيارات غير مستثناة من سنة الصنع، إذ لا ‏يسمح ‏باستيراد السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف التي تجاوز‎ ‎عمرها‎ خمس سنوات.

وقالت “الهيئة” رداً على استفسار أحد المتابعين على تويتر إن ضريبة القيمة المضافة تطبق بنسبة 15 بالمئة على جميع الواردات، ويمكن الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال موقعها الإلكتروني.

وتعمل الهيئة على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية في السعودية.