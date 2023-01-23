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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الرياض تعفي ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية للسيارات المستوردة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعفي المعاقين من الرسوم الجمركية على استيراد السيارات من خارج السعودية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعفي المعاقين من الرسوم الجمركية على استيراد السيارات من خارج السعودية

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعفي المعاقين من الرسوم الجمركية على استيراد السيارات
هيئة الزكاة والضريبة: إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية للسيارات

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن الأشخاص من ذوي الإعاقة معفون من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من خارج المملكة.

وأوضحت الهيئة، بحسب وسائل إعلام محلية، أنه يشترط لإعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم أن تكون المركبات المراد استيرادها معدة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقاد باليدين دون القدمين.

وتلك السيارات غير مستثناة من سنة الصنع، إذ لا ‏يسمح ‏باستيراد السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف التي تجاوز‎ ‎عمرها‎ خمس سنوات.

وقالت “الهيئة” رداً على استفسار أحد المتابعين على تويتر إن ضريبة القيمة المضافة تطبق بنسبة 15 بالمئة على جميع الواردات، ويمكن الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال موقعها الإلكتروني.

وتعمل الهيئة على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية في السعودية.

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