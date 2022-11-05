سامر باطر by سامر باطر

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يتهم تويتر بنشر الأكاذيب حول العالم وإيلون ماسك يتحدى المعلنين

سامر باطر by سامر باطر

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة تويتر بنشر الأكاذيب في أنحاء العالم. تصريح بايدن جاء في حفل لجمع التبرعات في روزمونت ، إلينوي ، خارج شيكاغو وقال “والآن ما يقلقنا جميعا هو إيلون ماسك الذي خرج واشتري المنصة التي توزع الأكاذيب في جميع أنحاء العالم… لم يعد هناك محررون في أمريكا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟”.

إيلون ماسك يتحدى ويحذر

  • حذر ماسك المعلنين قائلا إن المعلنين الذين يلغون عمليات الإعلان على تويتر رضوخا لضغوط النشطاء وخوفا منهم سيواجهون قريبًا محاسبة تلطخ اسمهم بالعار .
  • بتخفيض عدد موظفي تويتر ضروري لوقف نزيف خسارة الشركة أكثر من 4 مليون دولار في اليوم.
  • منحت كل من جرى تسريحه رواتب 3 أشهر وهو أكثر من التعويض القانوني بتعويض عن شهرين.

انقسام بين المعلنين أمام النشطاء

  • أعلنت شركات عديدة عن تجميد إعلاناتها مؤقتا على تويتر بعد ضغوط منظمات حقوقية.
  • ضغط ائتلاف من جماعات الحقوق المدنية على كبار المعلنين في تويتر لاتخاذ إجراء ضد المنصة ما لم تتم عملية إدارة المحتوى.
  • طالب النشطاء من العلامات التجارية بسحب إعلاناتها على تويتر على مستوى العالم.

90 بالمئة عوائد تويتر من المعلنين

  • انضمت جنرال ميلز وأودي وفايزر وفولكس فاجن إلى الشركات التي توقفت مؤقتًا عن إعلانات تويتر.
  • تعيد مونديليز ، صانع أوريو ، تقييم إنفاقهما الإعلاني على تويتر
  • جنرال موتورز أعلنت الأسبوع الماضي -وهي أول علامة تجارية كبرى- توقف مؤقت لإعلاناتها.
  • أصدرت أي بي جي (IPG)، لزبائنها مثل كوكاكولا وأمريكان اكسبريس توصية لهم بإيقاف إنفاقهم مؤقتًا على تويتر بسبب مخاوف من الخطاب التحريضي.
5 أشياء سيبدلها إيلون ماسك في تويتر

(قائمة كبار المعلنين في تويتر بحسب المعطيات عن العام الماضي)

صديقة ايلون ماسك السابقة: إختفاء حساب آمبر هيرد من تويتر بعدما اشترى الشركة
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...