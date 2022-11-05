الرئيس الأمريكي جو بايدن يتهم تويتر بنشر الأكاذيب حول العالم وإيلون ماسك يتحدى المعلنين

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة تويتر بنشر الأكاذيب في أنحاء العالم. تصريح بايدن جاء في حفل لجمع التبرعات في روزمونت ، إلينوي ، خارج شيكاغو وقال “والآن ما يقلقنا جميعا هو إيلون ماسك الذي خرج واشتري المنصة التي توزع الأكاذيب في جميع أنحاء العالم… لم يعد هناك محررون في أمريكا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟”.

إيلون ماسك يتحدى ويحذر

حذر ماسك المعلنين قائلا إن المعلنين الذين يلغون عمليات الإعلان على تويتر رضوخا لضغوط النشطاء وخوفا منهم سيواجهون قريبًا محاسبة تلطخ اسمهم بالعار .

قائلا إن المعلنين الذين يلغون عمليات الإعلان على تويتر رضوخا لضغوط النشطاء وخوفا منهم سيواجهون قريبًا محاسبة تلطخ اسمهم بالعار . بتخفيض عدد موظفي تويتر ضروري لوقف نزيف خسارة الشركة أكثر من 4 مليون دولار في اليوم.

منحت كل من جرى تسريحه رواتب 3 أشهر وهو أكثر من التعويض القانوني بتعويض عن شهرين.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

انقسام بين المعلنين أمام النشطاء

أعلنت شركات عديدة عن تجميد إعلاناتها مؤقتا على تويتر بعد ضغوط منظمات حقوقية.

ضغط ائتلاف من جماعات الحقوق المدنية على كبار المعلنين في تويتر لاتخاذ إجراء ضد المنصة ما لم تتم عملية إدارة المحتوى.

طالب النشطاء من العلامات التجارية بسحب إعلاناتها على تويتر على مستوى العالم.

90 بالمئة عوائد تويتر من المعلنين

انضمت جنرال ميلز وأودي وفايزر وفولكس فاجن إلى الشركات التي توقفت مؤقتًا عن إعلانات تويتر.

تعيد مونديليز ، صانع أوريو ، تقييم إنفاقهما الإعلاني على تويتر

جنرال موتورز أعلنت الأسبوع الماضي -وهي أول علامة تجارية كبرى- توقف مؤقت لإعلاناتها.

أصدرت أي بي جي (IPG)، لزبائنها مثل كوكاكولا وأمريكان اكسبريس توصية لهم بإيقاف إنفاقهم مؤقتًا على تويتر بسبب مخاوف من الخطاب التحريضي.



(قائمة كبار المعلنين في تويتر بحسب المعطيات عن العام الماضي)