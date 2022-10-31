تويتر يلقن إيلون ماسك دروسا قاسية ويتحول لكابوس لصاحبه الجديد

تتوالى الأنباء السيئة على رأس مالك تويتر الجديد الملياردير إيلون ماسك، فمن إيقاف أكبر شركة سيارات أمريكية وهي جنرال موتورز لإعلاناتها عبر منصة الطائر الأزرق، إلى زيادة هائلة في استخدام كلمة عنصرية في تدوينات تويتر بعد إكمال استحواذ ماسك، وحتى تذكير الاتحاد الأوروبي بقانون يقيد انفلات التدوينات على تويتر، لم يهدأ إيلون ماسك للرد والتمهل في إعادة عمليات تويتر كما يطيب له مع حرية مطلقة لنشر الآراء مهما تكن.

جنرال موتورز أوضحت الجمعة، بأنها على اتصال مع تويتر لمعرفة توجه المنصة في ظل قيادتها الجديدة. وكما هو الحال في مسار الأعمال في ظل التغييرات الكبيرة بأي منصة إعلامية، أضافت الشركة بأنها توقف مؤقتا إعلاناتها”. وطمأن ماسك المعلنين عبر تويتر الأسبوع الماضي، بشأن مستقبل المنصة.

ورد ماسك على زيادة وتيرة الكلمات العنصرية بلوم حملة منظمة ضده لإفشال تويتر بنشر طوفان للكلمة العنصرية N التي تستخدم للإساء للأمريكيين سمر البشرة، والافتراءات العنصرية الأخرى، لكن إيلون ماسك نفسه انتهك سياسة نشر المعلومات المضللة للشركة من خلال التغريد بتفسيرات تحمل نظرية مؤامرة لا أساس لها قبل حذف تدوينته عن هجوم واقتحام متسلل منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ويعتدي على زوجها بمطرقة وألمح في التدوينة التي حذفها لاحقا أن هناك احتمال بأن الهجوم على بول بيلوسي قد يكون له أسباب أخرى مستشهدا بمقال من موقع معروف بنشر أكاذيب تصنف ضمن نظريات المؤامرة.

وحاول ماسك طمأنة المعلنين بالزعم أنه استحوذ على المنصة ليؤمن ساحة حضارية رقمية مشتركة ، رغم أنه حتى ثلاثة أسابيع ، كان يحاول يائسًا التملص من صفقة الاستحواذ على تويتر. حاليًا يحصل تويتر على 90 بالمائة من عائداته من الإعلانات، أي أن المشتركين في تويتر وتدويناتهم ليسوا الزبائن بل المنتج فالزبائن في تويتر هم المعلنين من الشركات ، وكما يعرف كل رجل أعمال ، فإن الزبون دائمًا على حق.

أما شركات الملياردير ماسك الأخرى فسوف تعاني في الأسواق المالية، ولننظر كيف ستتأثر أسهم شركة سيارة تيسلا مع تورط صاحبها في نزاعاته اليومية في تويتر والتي ستنعكس على أداء شركاته المالي. دعونا ننتظر عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المنصة ليكتمل الكابوس فعلا.

وطمأن ماسك المعلنين عبر تويتر الأسبوع الماضي، بشأن مستقبل المنصة.