تويتر تبدأ تسريح 3700 موظف في يوم الوظائف .. وإيلون ماسك يرد على منتقديه

بدأت “تويتر” أمس تسريح 3700 موظف من أصل 7500 موظف دائم، بعدما أخبرت الشركة الموظفين عبر البريد الإلكتروني أنهم سيكتشفون بحلول الساعة 9 صباحاً بتوقيت المحيط الهادىء (الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش ) ما إذا كان قد تم تسريحهم. ولم يذكر البريد الإلكتروني عدد الموظفين الذين سيخسرون وظائفهم من بين حوالي 7500 موظف.

تزامن تسريح موظفي تويتر مع صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية والتي سجلت نمواً فاق التوقعات، حيث تمت إضافة 261 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر مقابل توقعات الأسواق بإضافة 200 ألف وظيفة.

مبررات تقليص عدد موظفي تويتر

أورد ماسك تحديات الإيرادات والتكلفة المستمرة على تويتر وألقى باللوم على النشطاء الذين طالبوا الشركات الكبرى هذا الأسبوع بوقف الإعلان على المنصة.

وقال ماسك: “لقد نجحت مجموعات النشطاء في التسبب في انخفاض هائل في عائدات إعلانات تويتر، وقد بذلنا قصارى جهدنا لإرضائهم ولم ينجح شيء”.

وقال ماسك في إحدى تغريداته عبر رسم كاريكاتوري رداً على من ينتقده لفرض مبلغ 8 دولارات شهرياً على حسابات العلامة الزرقاء في تويتر : تقبلون دفع 8 دولارات لقاء تناول مشروب عند ستاربكس لمدة 30 دقيقة وترفضون دفع 8 دولارات لقاء خدمات مميزة عند تويتر لمدة 30 يوماً.

بين مبررات التسريح وخسارة المعلنين

تذرعت تويتر بأن إجراء التسريح ضروري لضمان نجاح الشركة في التطور.

ضغط ائتلاف من جماعات الحقوق المدنية على كبار المعلنين في تويتر لاتخاذ إجراء ضد المنصة لمنع انفلات نشر المحتوى السلبي.

طالب النشطاء من العلامات التجارية سحب إعلاناتها على تويتر على مستوى العالم.

أعلنت علامات تجارية مثل فوكس فاكن و أودي وفايزر وجنرال ميلز أيقاف الإنفاق الإعلاني بشكل مؤقت على المنصة، لتقييم تطور الأمور في عهد قيادة ماسك.