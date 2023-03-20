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Posted inأخبار أريبيان بزنسالسلع

الذهب يتجاوز 2000 دولار مع هروب المستثمرين نحو الملاذات الآمنة

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الذهب يسجل 2013 دولاراً
الذهب يقفز إلى 2013 دولاراً

تجاوزت أسعار الذهب 2000 دولار للأونصة اليوم مدعومة بضعف الدولار، إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 2013 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وتتلقى أسعار المعدن الأصفر دعماً من الطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك سيليكون فالي في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إن الأزمة المصرفية تبدو داعمة للذهب “لأنها أدت إلى… شعور عام بأن البنوك المركزية قد تتراجع (عن رفع أسعار الفائدة) في ظل المخاطر بالسوق ومع ضغوط الائتمان”.

لكن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس، إذ فاقت المخاوف حيال ارتفاع التضخم القلق من حدوث أزمة مصرفية عالمية.

ومن المتوقع أن يواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حملة مكافحة التضخم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في مارس آذار.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا عند زيادة أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

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