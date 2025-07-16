الدفع ‏التلقائي للمواقف في أبوظبي

أعلنت كيو موبيليتي التي تتولى إدارة المواقف العامة وتطويرها في أبوظبي، عن تفعيل نظام الدفع ‏التلقائي للمواقف باستخدام الكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدة مناطق بالإمارة ضمن مجموعة من المبادرات التي تساهم في الارتقاء بمنظومة إدارة المواقف العامة، تماشياً مع الاستراتيجيات التنموية لإمارة أبوظبي التي تهدف إلى تسريع الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات تسهم في بناء مدن ذكية ومستدامة. وأشارت إلى أن تشغيل نظام الدفع ‏التلقائي يأتي ضمن المرحلة التجريبية. يذكر أن كيو موبيليتي هي شركة تابعة لمحفظة القابضة (ADQ) لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتتولى الشركة إدارة وتطوير نظام التعرفة المرورية في أبوظبي، “درب”، ونظام المواقف، “مواقف”. وتعمل كيو موبيليتي تحت إشراف مركز النقل المتكامل (ITC) التابع لدائرة البلديات والنقل، وتهدف إلى توفير حلول موثوقة ومريحة ومدعومة بأحدث التقنيات المبتكرة لدعم نمو وتطور إمارة أبوظبي. ونظام مواقف، الذي أُسس في عام 2009، يوفر خدمات مواقف عامة منظمة تعتمد على التقنيات الرقمية في جميع أنحاء الإمارة. ونظام درب، الذي أُطلق في عام 2021، يدير ثماني بوابات تعرفة مرورية على الجسور الرئيسية في أبوظبي.

كيو موبيليتي تعلن عن إطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تساهم في الارتقاء بمنظومة إدارة المواقف العامة في إمارة أبوظبي، وبما يلبي تطلعاتها في تسريع الاعتماد على التقنيات الحديثة في تقديم خدمات تسهم في بناء مدن ذكية ومستدامة.#كيو_موبيليتي #درب #مواقف pic.twitter.com/vpXWq3x8IR — Q Mobility (@qmobilityuae) July 16, 2025