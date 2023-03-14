الخطوط السعودية تعتزم ضم 49 طائرة بوينج عريضة البدن لأسطولها

أبرمت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة بوينج الأمريكية، يتم بموجبها زيادة أسطول الطائرات عريضة البدن للناقل الوطني تتضمن 39 طائرة جديدة من طراز بيوينج B787 دريملاينر مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.

ويتميز هذا الطراز، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بالكفاءة وطول المدى والمرونة الفائقة بما يسهم في تطوير العمليات بشكل مستدام والتي تضعها الخطوط الجوية السعودية ضمن أولوياتها التشغيلية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام بالتوقيع كلٌ من مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم العُمر، ونائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية والتسويق في بوينج براد مكمولين، وتتضمن الاتفاقية حصول الخطوط السعودية على فئتي طائرة دريملاينر من طراز B787-9 وB787-10 والتي تتميز بتقليل استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة 25 بالمئة.

مواطبة نمو الطيران في السعودية

قال صالح الجاسر إن هذه الاتفاقية ستسهم في تمكين الخطوط السعودية من مواكبة النمو القوي الذي يشهده قطاع الطيران بالمملكة؛ مشيراً إلى أن الاتفاقية ستعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية الطيران، وتمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة مثل: استراتيجية السياحة والحج والعمرة؛ كما ترسخ التزام الخطوط السعودية بدورها الوطني، نحو توفير خدمات رفيعة ومتقدمة في سوق النقل الجوي وتوسيع ربط العالم بالمملكة وفق رؤية 2030.

وقال إبراهيم العُمر إن الاتفاقية مع بوينج جاءت بعد دراسة مستفيضة للمتطلبات التشغيلية، وتحقق الأهداف الطموحة للخطوط السعودية وبرنامج تحديث وتنمية الأسطول إحدى مرتكزات برنامج الخطوط السعودية الاستراتيجي للتحول “تألق” والذي يركز على التميز في الكفاءة التشغيلية عبر تطوير وإدارة الشبكة والأسطول وتكامل أنظمة الصيانة، بالإضافة إلى التحول الرقمي والذي يتم من خلاله إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تحسين تجربة السفر للضيوف عبر تطوير الخدمات الحالية وكذلك الابتكار والإبداع في توفير أفضل المنتجات الرقمية والخدمات والاتصال والبنية التحتية التي تمكن النمو المستمر لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية.

142 طائرة للخطوط السعودية

وأضاف “العمر” أن الصفقة تضاف إلى ما سوف يتم استلامه من 39 طائرة جديدة بحلول العام 2026، لتنضم جميعها إلى الأسطول الحالي البالغ 142 طائرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية ستان ديل “إن إضافة طائرات “B787″ دريملاينر ستمكن الخطوط السعودية من توسيع خدماتها لمسافات طويلة بمدى وقدرة وكفاءة متميزة، ومن خلال أكثر من 75 عاماً من الشراكة؛ يشرفنا ثقة الخطوط السعودية في منتجات بوينج وسنواصل دعم هدف المملكة عموماً لتوسيع نطاق السفر الجوي المستدام”.

مركز عالمي للطيران

وتشغل “السعودية” حالياً أكثر من 142 طائرة على شبكة رحلاتها للمسافات الطويلة؛ حيث تلعب الخطوط السعودية دورٌ رئيسي في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة والمتمثل في أن تصبح مركزاً عالمياً لقطاع لطيران وصناعة النقل الجوي.

وسيخلق وصول مزيد من الطائرات الجديدة لأسطول الخطوط السعودية فرصاً وظيفية جديدة في وظائف طاقم القيادة والضيافة الجوية وغيرها من الوظائف التشغيلية، في الوقت الذي ستساهم فيه شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران التابعة لمجموعة الخطوط السعودية ومن خلال إمكاناتها وخبراتها، في تقديم مختلف أنواع الصيانة للطائرات، حيث ستزيد قدراتها الاستيعابية لأعمالها مع انتهاء مشروع قرية الصيانة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.