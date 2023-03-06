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Posted inأخبار أريبيان بزنس

قبيل رمضان.. الخطوط السعودية تضيف رحلة جديدة بين حائل وجدة

الخطوط الجوية السعودية تضيف رحلة ثانية (حائل- جدة- حائل) لتصبح الرحلات من حائل إلى جدة رحلتين يومياً قبيل شهر رمضان 1444 هـ

عدد الرحلات الداخلية للخطوط الجوية السعودية بلغ نحو 30 رحلة يومياً

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الخطوط السعودية تضيف رحلة جديدة بين حائل وجدة

كشفت إمارة منطقة حائل شمال غرب السعودية، اليوم الإثنين، عن إضافة شركة الخطوط الجوية العربية السعودية رحلة ثانية (حائل- جدة- حائل) لتصبح الرحلات من حائل إلى جدة رحلتين يومياً ابتداءً من يوم 20-3-2023.

وقالت إمارة حائل “بمتابعة وتوجيه من سمو #أمير_منطقة_حائل أعلنت الخطوط السعودية إضافة رحلة ثانية (حائل-جدة-حائل) لتصبح الرحلات من حائل إلى جدة رحلتين يومياً ابتداءً من تاريخ 20-3-2023 الموافق 28-8-1444هـ لتلبية احتياجات المنطقة وتوسيع الخيارات أمام المسافرين قبل شهر رمضان المبارك”.

وتصل الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، إلى نحو 100 وجهة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية بأكثر من 500 رحلة يومياً.

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