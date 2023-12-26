التحذير من تحويل نظام ويندوز 11 لمئات ملايين الكمبيوترات إلى نفايات إلكترونية

حذرت كاناليس للأبحاث إن خطة مايكروسوفت لإنهاء دعم نظام التشغيل ويندوز 10 وإيقاف التحديثات الأمنية المجانية له لفرض الانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز 11، ستؤدي إلى التخلص من نحو 240 مليون جهاز كمبيوتر شخصي، وهو ما قد يزيد من النفايات الإليكترونية التي قد يصل وزنها من هذه الكمبيوترات إلى 480 مليون كيلوغرام، أي ما يعادل 320 ألف سيارة.

وتتطلع شركات الكمبيوتر لتلقي دعم لمبيعات أجهزتها مع إطلاق مايكروسوفت لنظام التشغيل الجديد الذي يتضمن أدوات قوية للذكاء الاصطناعي يقابلها متطلبات أعلى من مواصفات الكمبيوتر من جهة الذاكرة وقدرات التخزين وغيرها، ويتوفر نظام التشغيل ويندوز 11 بعدة إصدارات فيما سيترتب على الشركات دفع 30 دولار شهريا للاشتراك بأداة كوبايلوت في أوفيس 365 Microsoft 365 Copilot. (تضاف هذه لـ36 دولار للاشتراك بأدوات الانتاجية للشركات مثل كل من Office appsو Teams SharePoint و OneDrive.

وفي ويندوز، ستتوفر أداة بالذكاء الاصطناعي للفيديو ولتصوير الشاشة (Snipping Tool) ولمحرر الصور بينت والذي أصبح اسمه بينت كوكريتور (Paint Cocreator).

وتقول الشركة إنها توسع إمكانات الوصول الصوتي بجلب الأصوات الطبيعية إلى أدوات التحكم الصوتي مثل أداة “الراوي” لضمان إمكانية الوصول إلى ويندوز افتراضيًا، كما تسهل الأمان من خلال ميزات مثل اعتماد باس كي Passkey وميزات الأمان المحسنة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات والشركات.

يذكر أن غوغل تسعى إلى تقديم خيار لحل ذلك حين أعلنت العام 2022 عن توفير نظام تشغيل جديد من شأنه إعادة الحياة لمئات أجهزة الحاسوب القديمة وحل مشكلة التحديثات الجديدة بها، وتزداد فائدته خلال السنوات المقبلة خاصة عام 2025 عند انتهاء الدعم عن “ويندوز 10” (Windows 10) وخطر تحول الأجهزة الحالية إلى نفايات أمام متطلبات التشغيل العالية لنظام “ويندوز 11″، وذكرت أن نظام تشغيل “كروم أو إس فليكس” (ChromeOS Flex) أصبح متاحاً للجمهور، موضحة أن الأجهزة القديمة يمكن تحويلها إلى أجهزة “كروم بوك” (Chromebook) عن طريق استخدام النظام الجديد.