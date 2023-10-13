شاهد الذكاء الاصطناعي في ويندوز 11 بقدرات للفيديو والصور والنصوص

أعلنت مايكروسوفت عن البدء بتقديم قدرات الذكاء الاصطناعي للصور والفيديو والنصوص في ويندوز 11 بأداة اسمها مايكروسوفت كوبايلوت (Microsoft Copilot) الذي يتاح للمستخدمين ويتوفر حاليا للمشتركين لدى الشركة ببرنامج الإصدارات التجريبية بيتا. وعلى مدونة الشركة، يشير يوسف مهدي نائب رئيس التسويق بقسم المستهلك في مايكروسوفت بأن نظام التشغيل ويندوز 11 سيتوفر من اليوم وسيتم توفيره للجميع قريبا، فيما سيترتب على الشركات دفع 30 دولار شهريا للاشتراك بأداة كوبايلوت في أوفيس 365 Microsoft 365 Copilot. (تضاف هذه لـ36 دولار للاشتراك بأدوات الانتاجية للشركات مثل كل من Office apps, Teams, SharePoint, OneDrive).

وفي ويندوز، ستتوفر أداة بالذكاء الاصطناعي للفيديو ولتصوير الشاشة (Snipping Tool) ولمحرر الصور بينت والذي أصبح اسمه بينت كوكريتور (Paint Cocreator).

وتقول الشركة إنها توسع إمكانات الوصول الصوتي بجلب الأصوات الطبيعية إلى “الراوي” لضمان إمكانية الوصول إلى ويندوز افتراضيًا، كما تسهل الأمان من خلال ميزات مثل اعتماد باس كي Passkey وميزات الأمان المحسنة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات والشركات.

وتقول الشركة إنه سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في تلخيص صفحة ويب، أو إنشاء بريد إلكتروني لأحد المعارف، أو تغيير إعداداتك إلى الوضع المظلم أو إنشاء صورة لتلك الفكرة الفريدة في رأسك، يمكن لبرنامج Copilot في Windows مساعدتك.

كذلك الحال فيما يتعلق بإعدادات ويندوز، لنقل أنك تريد تمكين تقنية بلوتوث أو توصيل زوج جديد من سماعات الرأس فستجد أداة كوبايلوت تبسط لك تلك المهام. أما لأفضل طريقة لالتقاط لقطة للشاشة، فسوف يمكنك الطلب من كوبايلوت، (وستجد عن أيقونة Copilot على شريط المهام أو اضغط ببساطة على WIN + C لتشغيل Copilot في ويندوز.)

قدرات الفيديو في كليب تشامب

توفر أداة الذكاء الاصطناعي للفيديو كليب تشامب (Microsoft Clipchamp) وسيلة لمونتاج الفيديو أي تحريره بإضافات وتعديلات تناسبك من خلال أداة الإنشاء التلقائي Auto Compose. ستساعدك هذه الميزة الجديدة المضمنة في على البدء في التحرير من خلال بضعة أسئلة بسيطة حول نوع الفيديو الذي تقوم بإنتاجه. للبدء، ما عليك سوى البحث عن تطبيق Clipchamp مباشرة من البحث على شريط المهام.

الأوامر الصوتية

تتيح أدوات الأوامر الصوتية تسهيل العمل بالصوت لإعداد الكمبيوتر والتنقل فيه بسهولة باستخدام المدخلات المفضلة لديك، مثل الصوت، وبناءً على احتياجاتك. يعمل الوصول الصوتي أثناء تسجيل الدخول حتى تتمكن من البدء باستخدام الصوت من الخطوة الأولى. يمكنك الآن إملاء كلمات معقدة وغير قياسية من خلال تجربة التدقيق الإملائي الجديدة، وستعمل وظيفة التصحيحات على إصلاح الكلمات التي تم التعرف عليها بشكل غير صحيح.