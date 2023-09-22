وابل من المنتجات بسباق الذكاء الاصطناعي، مايكروسوفت ترد على غوغل وأمازون

فيما أطلقت أمازون أجهزة توفر الدردشة بأدوات الذكاء الاصطناعي وقامت غوغل بإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في يوتيوب مثل خلفيات للفيديو القصير Dream Screen وتنوي إدخال بارد Bard في كل من البريد جيميل و غوغل دوكس ويوتيوب، سترد مايكروسوفت بأدوات مماثلة للدردشة قريبا بحسب تقارير صحفية.

أدوات جديدة لـ يوتيوب

أطلقت يوتيوب في الشرق الأوسط ضمن مناطق أخرى أداة ألاود Aloud للفيديو باللغة العربية التي تتيح عمل دوبلاج لأي فيديو من مولدي المحتوى لتوفيره بلغات أخرى، مثل الاسبانية والبرتغالية وغيرهما.

كما تنوي يوتيوب تقديم أداة بالذكاء الاصطناعي ضمن طقم YouTube Studio لتوليد سيناريو خطة الفيديو للمساعدة في العصف الذهني عند التحضير لتصوير الفيديو.

وأعلنت شركة غوغل أول أمس أنها تقوم بدمج برنامج المحادثة بارد Bard في العديد من تطبيقاتها الأكثر شعبية، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على إجابات شبيهة بالردود البشرية على الأسئلة، وتلخيص رسائل جيميل، والبحث في مستندات غوغل وفيديوهات يوتيوب.

يخوض بارد منافسة حامية مع أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بما في ذلك تشات جي بي تي من أوبن إي آي وبنغ من مايكروسوفت التي تعتمد على تشات جي بي تي.

وسيتمكن المستخدمون والمستهلكون من إجراء محادثة مع مساعد ذكي يمكنه أن يقدم إجابات لجميع أسئلتك ويكتبها لك بطريقة مناسبة.

شبكة لينكد التي تملكها مايكروسوفت إن تقترح خيارات للنشر بالذكاء الاصطناعي منذ شهر مايو الماضي.