الاعتداء على مواطن كويتي في تركيا والحكومة ترد..

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، يوثق ما ذكرته مواقع التواصل الاجتماعي بأنه اعتداء على مواطن كويتي في مدينة طرابزون التركية، ومشهد صادم يظهره ممدا على الأرض مغشياً عليه بلا حراك، وتجمع حوله أقاربه وعدد كبير من المارة.
وعلق حساب تركي على هذه المشاهد بأن أوضح أن ما حدث هو سوء فهم، وتمّ توقيف المعتدي، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.
وقد أشار حساب “شؤون تركية” على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، إلى أن السائح الكويتي تعرض لإصابة بالغة في الرأس، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.
وأصدر مكتب حاكم طرابزون بيانا حول تفاصيل الواقعة، معلنا عن “توقيف المتهم بالاعتداء على السائح الكويتي”، وفق ما نشره موقع “تركي بوست”.
وقال البيان إنه “في تمام الساعة 22:20 من يوم 16.09.2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاولت الشرطة الموجودة في المكان تهدئة خلاف لفظي بين اثنين من السياح”.
وتدخل “شخص تركي” في الحادث، بعد “سوء فهمه” للوضع على أن “السياح يقاومون رجال الشرطة”، حسبما ذكر البيان.