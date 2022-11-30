الإمارات: إسقاط ديون 1214 مواطنًا بأكثر من نصف مليار درهم

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، قرارا بتسديد ديون المتعثرين من المواطنين ضمن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» من خلال قيام 17 بنكًا ومصرفًا ومؤسسة تمويل على إعفاء 1214 مواطنًا من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 536 مليونًا و230 ألف درهم.

ومن جهته قال الوزير “جبر محمد غانم السويدي” رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، إن إعفاء هذا العدد من المواطنين من مديونياتهم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطن في كل الظروف وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه ووطنه.. معبرًا عن شكره وتقديره للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المشاركة في هذه المبادرة، لما أبدته من تعاون كبير وشعور وطني بالمسؤولية تجاه المجتمع.

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ما هي البنوك التي شاركت في المبادرة؟

تشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 17 بنكًا ومصرفًا وشركة تمويل وهي:

بنك أبوظبي الأول مجموعة بنك أبوظبي التجاري مصرف الهلال بنك المشرق بنك الإمارات دبي الوطني مصرف أبوظبي الإسلامي بنك رأس الخيمة الوطني بنك HSBC بنك دبي الإسلامي بنك الفجيرة الوطني البنك العربي المتحد مصرف الشارقة الإسلامي بنك دبي التجاري ستاندر تشارترد بنك المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بنك الإمارات الإسلامي بنك أم القوين الوطني.

بالإضافة إلى شركة أملاك للتمويل

وأكد مسؤولو هذه البنوك والمصارف والمؤسسات المالية اعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية لمصلحة المجتمع مشيرين إلى أن صندوق معالجة الديون المتعثرة يقوم بدور إيجابي، وعبروا عن حرصهم على التعاون مع الصندوق في أداء رسالته المهمة تجاه الوطن.

عفو رئاسي عن 1530 سجينا

وكان رئيس دولة الإمارات قد أصدر عفوًا رئاسيًا عن 1530 سجين، بمناسبة احتفال البلاد بعيدها الوطني الـ51.

وقد وجه بالإفراج عن السجناء في المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، ويتكفل أيضًا بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذًا لتلك الأحكام.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن هذه المبادرة تأتي لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء النزلاء لبدء حياة جديدة لبناء مستقبلهم وخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم وإدخال السرور على أهلهم في هذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وتحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام بالعيد الوطني، الذي يُعرف بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.