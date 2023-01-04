الإمارات: أسبوع العمل من 4 أيام فقط استراتيجية اعتمدها مطعم في دبي

أدخل مطعم “إل بي أم”(LPM) منهجية جديدة على دوامات عمل موظفيه بحيث أصبح أسبوع العمل مؤلفاً من أربعة أيام فقط.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن المطعم العالمي في دبي أنه اعتمد السياسة الجديدة بشكل دائم في محاولة منه لجذب أفضل الموظفين والاحتفاظ بهم في صناعة الضيافة التي باتت تتطلب خبرات عالية لتقديم أفضل خدمة.

وقال المطعم الفرنسي الذي كان معروفاً سابقاً باسم: “La Petite Maison” إن جميع العاملين في فروع المنشأة في الإمارات العربية المتحدة سيتناوبون لفترة أطول في يومين من الأسبوع، مع منحهم إجازة لمدة ثلاثة أيام. وبشكل عام، سيعمل الموظفون 3 ساعات أقل من ذي قبل مع الحفاظ على نفس الراتب.

وقالت ألكسندرا أودون ، مديرة العمليات في الشرق الأوسط في “أل بي أم”: في عصر يتحدث فيه الجميع عن التوازن بين العمل والحياة، كان لا بد من التحرك في هذا الاتجاه.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتفاعل فيه الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم مع تجربة أسابيع العمل لمدة أربعة أيام والتي تسارعت بسبب الاضطرابات الوبائية الأخيرة. وخلصت بعض دراسات البرامج التجريبية في العام الماضي إلى أن ساعات العمل المخفضة أو المضغوطة كانت جيدة لكل من الشركات والموظفين.

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، قالت 88 % من الشركات التي جربت الأسبوع المختصر أن الجدول الجديد يعمل بشكل جيد.

وسيقلل النظام الذي ابتكرته نيوزيلندا ساعات العمل في الأسبوع بمقدار يوم عمل كامل ولكنهم سيحتفظون بنفس الأجر.

وبدأت المطاعم الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً في تجربة جداول موظفيها.

وأعاد الطاهي في نيويورك دان باربر تصور الجدول الزمني في بلو هيل في ستون بارنز بحيث يقضي الموظفون ثلثي وقتهم في القيام بوظائفهم التقليدية في المطاعم وثلث العمل في البحث والتطوير.

ويقول جو أوكونور، المدير والمؤسس المشارك لمركز “التميز بالحد من وقت العمل”، والرئيس التنفيذي السابق ل “4 أيام عمل في الأسبوع عالمياً”، إن أسبوع العمل الذي يستمر أربعة أيام تتم تجربته بشكل أكثر شيوعاً في مجال التكنولوجيا أو التمويل أو الخدمات المهنية أو في وظائف مكتبية أخرى مقارنة بقطاع الضيافة. ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة الركود في المطاعم: عدد أقل من الاجتماعات التي يمكن أن تكون رسائل بريد إلكتروني.

ويضيف أوكونور: “ربما يتطلب الأمر نهجاً أكثر ابتكاراً إلى حد ما”. ومع ذلك، فقد رآها تنجح.

واعتبر أن الشركات التي تقدم نفس الأجر لساعات أقل تحصل على سيل من السير الذاتية ولديها معدل منخفض من الموظفين الذين يتركون عملهم.

في الإمارات العربية المتحدة أسبوع عمل مختصر للموظفين العموميين. قبل عام، نقلت البلاد عطلة نهاية الأسبوع الرسمية إلى يومي السبت والأحد، بما يتماشى مع جداول الأعمال العالمية، وجعلت يوم الجمعة نصف يوم لمعظم موظفي الحكومة.

وانتقلت إمارة الشارقة إلى أسبوع مدته أربعة أيام، متخلية تماماً عن نصف يوم عمل في أيام الجمعة.

وجربت شركة “إل بي إم” إستراتيجية أسبوع العمل الجديد لعدة أشهر في دبي مع 110 موظفين، وأبو ظبي مع 67 موظفاً.

وتريد “إل بي إم” توسيع المفهوم ليشمل مطاعمها الأخرى في الشرق الأوسط في قطر والمملكة العربية السعودية.

وقالت أودون إن اتباع نفس النهج في فروعه الأربعة الأخرى—في قبرص ولندن وميامي وهونج كونج—قد يكون أكثر صعوبة، ويرجع ذلك جزئياً إلى اختلاف قوانين العمل.

وأضافت: “كلنا نعرف المثل القائل موظفين سعداء زبائن سعداء… لا توجد طريقة أخرى للعمل”.