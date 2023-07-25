سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

اسم إكس لتويتر سيصبح كابوسا مع شركات لكل من مايكروسوفت وفيسبوك بذات الاسم

سامر باطر by سامر باطر

انطلقت حملة سخرية على المواقع ومنصات الشبكات الاجتماعية من اسم إكس X الذي اختاره الملياردير إيلون ماسك لمنصة تويتر لجعلها منصة للدفعات البنكية ومهام أخرى بل هناك علامات مسجلة باسم إكس لشركات أخرى مثل مايكروسوفت، وبادرت شركات مثل سلسة مخابز غريغكس البريطانية بنشر تغريدات حول تغيير اسم تويتر وشعاره الجديد، فيما سارعت قناة تلفزيونية بريطانية هي أي تي في إكس ومواقع عديدة أخرى تحمل علامات تجارية مشابهة للسخرية من الاسم. وقد يتعرض إيلون ماسك للمقاضاة من شركة مايكروسوفت لأن حرف إكس هو علامة تجارية مسجلة وتم إيداع طلب حماية العلامة التجارية “X”  لشركة مايكروسوفت  في عام 2003 وتم تجديده آخر مرة في 18 يوليو 2023.

في الطلب تورد  مايكروسوفت  أن علامة X التجارية ستُستخدم في “خدمات الألعاب التفاعلية متعددة اللاعبين للألعاب التي يتم لعبها عبر شبكات الكمبيوتر وشبكات الاتصالات العالمية ؛ ولتوفير ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو القابلة للتنزيل عبر شبكات الاتصالات العالمية للكمبيوتر ؛ توفير معلومات عن ألعاب الفيديو وصناعات ألعاب الكمبيوتر عبر الإنترنت ؛ وتقديم معلومات عن ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو ووحدات التحكم في ألعاب الفيديو وملحقاتها عبر الإنترنت “.

وجرى رصد عشرات الشركات التي تحمل علامة تجارية مشابهة أولها شركة تابعة لغوغل (https://x.company/) والتي أطلقت عدة مشاريع تقنية مثل سيارات وايمو و نظارة غوغل غلاس قبل سنوات، فضلا عن معاني حرف إكس غير اللائقة أحيانا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...