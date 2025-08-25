أُدرجت شركة استثمار القابضة رسميًا في مؤشر فوتسي راسل للشركات متوسطة القيمة في قطر، وذلك بعد المراجعة النصف سنوية للمؤشر في أغسطس 2025. يُعزز هذا الاعتراف شفافية وموثوقية أسهم استثمار القابضة للمستثمرين العالميين، ويُثبت صحة مسار نمو الشركة واستراتيجيتها للتوسع الدولي. ويأتي ذلك عقب المراجعة نصف السنوية التي أجرتها بهدف تعزيز الشفافية والموثوقية للمستثمرين حول العالم. تكمن أهمية الإدراج أي إضافة شركة استثمار القابضة إلى سلسلة مؤشرات فوتسي العالمية – وتحديدًا مؤشر قطر للشركات متوسطة القيمة – بأنه يشير إلى أنها تستوفي معايير صارمة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والسيولة ومعايير حوكمة الشركات. و تُتابع صناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات الاستثمارية مؤشرات فوتسي راسل على نطاق واسع، لذا فإن الإدراج عادةً ما يُعزز الرؤية، ومصداقية السوق، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المحتملة. وتعكس هذه الخطوة ثقة قوية من الجهات المعنية الإقليمية والعالمية في مستقبل شركة استثمار القابضة وقوتها التشغيلية.

يذكر أن استثمار القابضة هي شركة قطرية عامة رائدة، بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل الرعاية الصحية، والمقاولات المتخصصة، والخدمات، والمشاريع، و تشتهر الشركة بالتزامها بالنمو المستدام، والتميز التشغيلي، والتوسع الإقليمي، مع أكثر من 105 شركات تابعة، وقوة عاملة تتجاوز 28,000 موظف من 100 جنسية.