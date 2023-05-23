استثمارات جديدة لعيادات داوي المصرية لافتتاح 30 فرعاً

وقعت سلسلة عيادات “داوي” الطبية المصرية اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون جنيه (نحو 8.1 مليون دولار) مع شركة الأهلي كابيتال القابضة -الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري- وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.

وتقدم داوي، التي بدأ إطلاقها في العام 2016 في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان، خدمات العيادات الخارجية والتشخيص عبر 20 فرع في 10 مدن في أنحاء البلد.

ويأتي هذا الاستثمار فيما تسعى مصر إلى زيادة الاستثمارات الخاصة في قطاع الرعاية الصحية في ظل النمو السكاني بهدف توسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية، وتحسين جودة وترشيد تكلفة الخدمات الصحية المقدمة.

وبحسب ما أعلنته داوي، فسوف يُستخدم التمويل الجديد -من الأهلي كابيتال القابضة وصندوق المشروعات المصري الأمريكي- في التوسع في شبكة فروعها في محافظات مصر عبر افتتاح 30 فرع جديد.

وقالت ماجدة حبيب الرئيسة التنفيذية والشريك المؤسس لعيادات داوي، في رد على سؤال لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز خلال المؤتمر حول أماكن الفروع الجديدة “لن يتم التركيز على محافظات بعينها لكن نستهدف التوسع في كل مصر”.

وأوضحت أن هذه الفروع الجديدة سيجري افتتاحها خلال الثلاث سنوات المقبلة، وقالت، في تصريحات على هامش المؤتمر، إن داوي تستهدف افتتاح من 6 إلى 7 فروع خلال العام الجاري، منهم فرعان خلال الشهرين المقبلين.

وأضافت تكلفة الخدمة في عيادات داوي ارتفعت بنحو 22 بالمئة عن العام الماضي مع ارتفاع معدل التضخم.

وشهد معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاع كبير منذ العام الماضي في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا وكذلك انخفاض قيمة العملة المحلية المصرية بعدما خفضت الحكومة الجنيه أكثر من مرة.

وصندوق المشروعات المصري الأمريكي هو صندوق استثمار أمريكي خاص أنشأه الكونغرس الأمريكي في العام 2011 لدعم القطاع الخاص في مصر، بحسب بيان من داوي يوم الأحد الماضي.