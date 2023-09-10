زلزال المغرب ارتفاع أعداد الضحايا لأكثر من 4 آلاف والحصيلة النهائية سترتفع

شهد المغرب ساعات حرجة بعد الزلزال الذي يعد الاعنف في تاريخ البلاد وخلف ضحايا وصلت أعدادهم إلى 2012 قتيلاً و2059 جريحاً في حصيلة غير نهائية مرشحة للارتفاع بعد زلزال وهزات شدة بعضها 7 درجات على مقياس ريختر.

وأكد ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، “إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل في المغرب “. وقتل 820 شخصاً وأصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب متسبباً بأضرار جسيمة ومثيراً الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز. وقال: إن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب فجر “السبت” إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان. وأوضح في تصريح لوكالة “المغرب العربي للأنباء” أن الهزة، التي حدد مركزها بجماعة إيغيل “80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش”، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم. وأضاف أن “الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات، مشيرا إلى أن الهزات الارتدادية تكون أقل قوة من الهزة الرئيسية.