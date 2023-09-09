ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 2012 قتيلاً و2059 مصاباً بينهم 1404 حالتهم حرجة، بحسب التلفزيون الرسمي المغربي.

وقال وزير العدل المغربي إنه لا يستبعد ارتفاع حصيلة عدد الضحايا جراء الزلزال، مشيرا إلى أن عددا من القرى التي ضربها الزلزال اختفت تماما.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه وقع بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، ما أثار الذعر بين السكان والسياح في مراكش.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال على عمق 18.5 كيلومترات ووقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرقي مدينة مراكش.

وأظهرت بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أبنية تهتز وأشخاصا يهرولون ويتجمعون في الخارج خوفا من سقوط البنايات.

Fas’ta deprem sonrası yaşanan yıkım. pic.twitter.com/DQVh1m7og7 — Yzb Hakan (@hakaanyzb) September 8, 2023

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى أنقاضا في الشوارع وتعرض أبنية لأضرار طفيفة.

ونقلت رويترز عن مسؤول مغربي سقوط عشرات القتلى بزلزال ضرب المغرب، ويستغيث سكان مغاربة عالقون في سيدي ابراهيم جنوب البلاد، عقب هزة قاربت شدتها 7 درجات بمقياس ريختر.

ونقلت تقارير صحفية تحذير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة عقب الهزة التي ضربت المغرب.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن ناصر جبور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء قوله إن الهزات الارتدادية عقب الهزة التي ضربت المغرب مكن أن تتواصل، مضيفا أنه “ينتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”.

وأوضح جبور، في تصريح نقلته القناة الأولى الرسمية، أن الهزات الارتدادية تسجل في حدود 30 أو 40 كيلومترا حول البؤرة الرئيسية، موضحا أن شدة الزلزال متغيرة وتتناقص بالبعد عن البؤرة.

وأكد جبور: “إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل في المغرب “.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر مناطق جنوب شرق مراكش ليلة السبت على عمق 27 كيلومترا، ما أصاب السكان بالهلع وخلف أضرارا مادية

وأعلن المعهد الوطني للجيو فيزياء عن تسجيل هزة أرضية، ليلة أمس الجمعة، بجماعة إيغيل بإقليم الحوز بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريشتر.. من جهته حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، ليل الجمعة، من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة في المغرب، الذي شهد زلزالا قويا.

وقال المركز على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة”.

وأضاف: “ما لم يكن ذلك ضروريا ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظا على سلامتك. كن حذرا واتبع تعليمات السلطات الوطنية”. وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت بإقليم الحوز (وسط غرب)، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل. ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال، مراكش والدار البيضاء وأكادير والرباط.