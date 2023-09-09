محمد علي by محمد علي

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

خسائر بشرية ومادية.. أول تقدير اقتصادي لخسائر زلزال المغرب

محمد علي by محمد علي
زلزال المغرب
زلزال المغرب

خلف زلزال المغرب ضحايا بالآلاف بين قتلى ومصابين، بعضهم حالته حرجة، لكنه أيضا تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة للبلد العربي.

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، قدرت الخسائر الاقتصادية التي خلفها زلزال المغرب، بأنها قد تصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، البالغ نحو 130 مليار دولار، وهو ما يساوي 2.6 مليار دولار تقريبا.

وضرب زلزال قوته 6.8 بمقدار ريختر، بعض المدن في المغرب، مساء الجمعة، وخلف أكثر من 1000 قتيل، ولا تزال الأعداد في ارتفاع، مع بدء عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

زلزال المغرب
زلزال المغرب

واعتبرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال سيتسبب في أضرار اقتصادية تصنيفها باللون الأحمر، ما يعني توقع وقوع أضرار جسيمة وأن تكون الكارثة واسعة النطاق.

الخبيرة الاقتصادية سونالي ديرانياغالا أشارت في مقال على موقع الأمم المتحدة إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن الكوارث، حيث تشمل الخسائر الأصول الرأسمالية والبنى التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات والطرق والسدود والجسور.

ويُستنفد رأس المال البشري بسبب الخسائر في الأرواح وفقدان العمال المهرة والدمار الذي يلحق بالمنشآت التعليمية مما يعطل الدراسة.

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