ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 75.2% خلال يونيو

ارتفعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 75.2% في شهر حزيران/يونيو 2022، لتصل إلى قرابة 147.7 مليار ريال، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي حينما حقق قرابة 84.3 مليار ريال، وفقاً لما كشفته بيانات الهيئة العامة للإحصاء الأربعاء.

وكشفت الهيئة في بياناتها أن الزيادة تعود لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 57 مليار ريال بنسبة 94.1% إلى 117.69 مليار ريال خلال حزيران/يونيو الماضي.

كما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.9% في حزيران/يونيو 2021 إلى 79.7% خلال الشهر نفسه في العام الجاري.

#الهيئة_العامة_للإحصاء ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال شهر يونيو 2022م بنسبة (26.8 ٪).



للاطلاع على النتائج :https://t.co/OCBIfiuRdZ pic.twitter.com/5SGLJq7F0G — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) August 24, 2022

وأظهرت البيانات أن زيادة قيمة الصادرات السلعية جاءت بمقدار 3.4 مليار ريال بنسبة 2.3% مقارنة بشهر أيار/مايو المنصرم.

وارتفعت الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير بنسبة 26.8% إلى 30.1 مليار ريال في حزيران/يونيو 2022، مقابل 23.7 مليار ريال في 2021، في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال بنسبة 6.8% بالمقارنة مع أيار/مايو الماضي.

#الهيئة_العامة_للإحصاء ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثاني 2022 بنسبة (85.1%).



للاطلاع على النتائج :https://t.co/04RioGYJbi pic.twitter.com/jjdJ9MWtzw — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) August 24, 2022

وسجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 28.9% في حزيران/يونيو 2022 إلى 59.9 مليار ريال مقابل 46.5 مليار ريال خلال الشهر نفسه في 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بمقدار 5.3 مليار ريال بنسبة 9.7% مقارنة مع شهر أيار/مايو 2022، كما ارتفعت على صعيد الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 21.7%، إلى 171 مليار ريال.

كذلك أظهرت البيانات أن الفائض التجاري ارتفع إلى 88 مليار ريال في يونيو 2022، مقابل 37 مليار ريال في يونيو 2021، بنسبة 137.8%.

وذكرت الهيئة أن الصين كانت الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في الربع الثاني من العام، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إليها في هذه الفترة، 63.4 مليار ريال (17 مليار دولار)، والواردات منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار).