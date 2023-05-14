ارتفاع أسعار السجائر الشعبية في مصر

أكد تقرير مساء السبت أن تجار وموزعي السجائر في مصر رفعوا أسعار السجائر الشعبية للمرة الثالثة خلال شهر مايو/أيار وذلك بسبب نقص في المعروض لعدد من أصناف السجائر الشعبية داخل السوق المحلي.

وقالت صحيفة “القاهرة 24” الإلكترونية إن عدداً من التجار اتجهوا إلى تحقيق أرباح إضافية غير رسمية من السجائر، وفقاً لما كشفه متعاملون في السوق المحلي.

وقرر تجار وموزعو السجائر رفع سعر خرطوشة سجائر بوكس لتكون بـ 298 جنيهاً بدلاً من 277 جنيهاً، وذلك في التداول التجاري من كبار إلى صغار تجار وموزعي السجائر في محلات البقالة والأكشاك.

ورفع التجار سعر خرطوشة سجائر كليوباترا لتكون بـ 294 جنيهاً بدلاً من 268 جنيهاً، ووصل سعر علبة سجائر كليوباترا، وكذلك علبة سجائر بوكس إلى مستوى يتراوح بين 30 و33 جنيهاً، على الرغم من أن سعر البيع الرسمي هو 24 جنيهاً لكل صنف منهما.

وأكد متعاملون مع الشركة الشرقية للدخان، اليوم السبت، أن الشركة لا تعطي إلا كميات محدودة من سجائر بوكس إلى التجار، حيث لا يتعدى ذلك عدد 2 خرطوشة لكل تاجر، وتحتوي الخرطوشة الواحدة على عدد 12 علبة سجائر.

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية، في تصريحات سابقة له، إن الشركة تعتبر غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار السجائر في السوق الحر بين التجار، موضحاً أن الشركة تبيع بالسعر الرسمي المعلن للتجار الرسميين الذين يتعاملون مع الشركة.

وتصنع فيليب موريس، شركة التبغ الدولية الأكبر في العالم، منتجاتها في مصر من خلال شراكة مع الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، وتبلغ حصتها الشرقية 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة للشركات الأجنبية الأخرى.

وتعد الشرقية للدخان المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر وتمتلك الحكومة غالبيتها 50.5 بالمئة.