الشرقية ترفع أسعار السجائر في مصر

رفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية أسعار بيع السجائر والسيجار والمعسل في مصر وبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من يوم السبت الماضي بحسب بيان من الشركة للبورصة المصرية يوم أمس الأحد.

وكانت الشركة رفعت أسعار السجائر آخر مرة في سبتمبر/أيلول 2022.

وجاءت الزيادة الجديدة للسجائر متفاوتة وبحد أدنى جنيه للعلبة، بحسب ما أظهره بيان الشركة الذي شمل قائمة الأسعار.

وارتفع سعر علبة “بوكس 10” (10 سجائر) بنحو 15.4 بالمئة إلى 15 جنيه، فيما ارتفع سعر علبة “كيلوبترا سوفت كوين” (20 سيجارة) بنحو 14.3 بالمئة إلى 24 جنيه، و”كيلوبترا كينج سايز” بنحو 12.2 بالمئة إلى 23 جنيه، وبوسطن/بلمونت بنحو 9.1 بالمئة إلى 24 جنيه.

وأرجع هاني أمان الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، في تصريحات لـ “اقتصاد الشرق”، يوم أمس الأحد، رفع أسعار السجائر إلى ارتفاع تكاليف المدخلات “بطريقة لا يمكن احتواؤها دون زيادة سعرية” نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام وكذلك تغير سعر صرف العملات الأجنبية مع تراجع العملة المحلية.

وتصنع فيليب موريس، شركة التبغ الدولية الأكبر في العالم، منتجاتها في مصر من خلال شراكة مع الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، وتبلغ حصتها الشرقية 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة للشركات الأجنبية الأخرى.