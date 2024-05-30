إيلون ماسك أخفى صفقة شرائه تويتر بمساعدة مورغان ستانلي

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن إيلون ماسك، الذي استحوذ سراً على حصة كبيرة في شركة “تويتر” (إكس حالياً) أوائل 2022 قبل شرائها في نهاية المطاف، فعل ذلك بمساعدة مصرفي من بنك “مورغان ستانلي” قدم المشورة للملياردير الأميركي حول طريقة تجنّب إخطار السوق بذلك، كما جاء في دعوى قضائية رفعها أحد المساهمين في “تويتر” ضد ماسك.

وقدم مصرفي لم تُذكر هويته لماسك ومدير أعماله غاريد بيرشال، إرشادات منتظمة حول “استراتيجيات التداول بهدف تجنب اكتشافها علناً”، و”تم توفير الأموال” عن طريق إخفاء هذه التعاملات والصفقات عن السوق، وفق نسخة معدلة من دعوى قضائية في 2022 قُدمت الثلاثاء الماضي في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

وزعم صندوق معاش تقاعدي عام في أوكلاهوما أن تأخر ماسك في الإفصاح عن ملكيته لأكثر من 5% من أسهم شركة وسائل التواصل الاجتماعي أبقى سعرها منخفضاً بطريقة مصطنعة. وتمكن ماسك من الاستحواذ على أكثر من 9% من “تويتر” دون التسبب بصعود كبير لأسعار الأسهم، وهو ما حدث في نهاية الأمر بمجرد الإعلان عن حصة ملكيته، بحسب الشكوى.

وذكر ماسك السنة الماضية أنه ينبغي رفض الدعوى لأنها لا تستند لأي أساس قانوني، وهي مجرد محاولة “لاستغلال الضجة” المحيطة به وصفقة استحواذه على المنصة بقيمة 44 مليار دولار، والتي أعاد تسميتها بمسمى “إكس”. وأصدر قاضٍ خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي حكمه بمواصلة القضية، وقبول النظر في بعض الادعاءات. كما تخضع مشتريات ماسك من الأسهم للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

لم يرد ماسك و”مورغان ستانلي” في حينه خارج ساعات العمل الاعتيادية على طلبات “بلومبيرغ” للتعليق على الموضوع. كما لم يرد بيرشال، الرئيس التنفيذي لشركة “نيورالينك” التابعة لماسك، في حينه على طلب للتعليق على الأمر.

وحصل ماسك بالنهاية على حصة ملكية بمليارات الدولارات في “تويتر” دون أن تعلم الشركة عن الأمر شيئاً، وسرعان ما وافق على الانضمام إلى مجلس إدارة “تويتر” بعد الإعلان عن استثماره. لكن ماسك قرر، خلال نيسان / أبريل 2022، محاولة شراء الشركة عوضاً عن ذلك. وحاول في وقت لاحق التراجع عن صفقة الشراء، لكن “تويتر” رفعت دعوى قضائية ضده، واستكمل صفقة الاستحواذ بنهاية المطاف خلال تشرين الأول / أكتوبر 2022.

واعتمد ماسك على “مورغان ستانلي” في العديد من جهوده التجارية على مر الأعوام. من المعروف أن مايكل غرايمز، المدير العام في “مورغان ستانلي”، شارك بطريقة كبيرة في صفقة استحواذ ماسك على “تويتر”.

وتزعم الدعوى أن “مورغان ستانلي” كسب عمولات بقيمة 1.5 مليون دولار تقريباً لتنفيذ “مخطط الاستحواذ السري على أسهم تويتر” الخاص بماسك.