إم 42 للرعاية الصحية تطلق وحدتها في السعودية لإدارة 40 عيادة لغسيل الكلى

أعلنت إم 42 التي لديها أكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة عن الإطلاق الرسمي لوحدتها في السعودية حيث تدير أكثر من 40 عيادة لغسيل الكلى في 33 مدينة سعودية، وفق بيان صحفي صادر اليوم الإثنين. M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، أعلنت عن تأسيس شركة “M42 السعودية” رسمياً، خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي GHE في الرياض، تأكيدًا على التزام إم 42 الثابت بدعم مسيرة التحوّل الصحي في المملكة وفق رؤية السعودية 2030. ويأتي إطلاق “إم 42 السعودية” بعد أكثر من 12 عامًا من الشراكة الوثيقة والمستدامة مع وزارة الصحة السعودية، والتي شملت تشغيل أكثر من 40 عيادة “دياڤيرم” في 33 مدينة بالمملكة، منها الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وتمثّل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسار شراكة وثيقة قائمة على الأداء والنتائج والتأثير الإيجابي المشترك. وفي إطار التزامها تجاه المملكة، ستواصل M42 السعودية تقديم خدمات رعاية الكلى عبر شبكة عيادات “دياڤيرم”، كما ستعمل على استكشاف شراكات جديدة في مجالات الرعاية المتقدمة للمرضى، والبيانات الصحية المتعددة “أوميكس” والصحة السكانية التي تشمل إدارة الأمراض الأيضية وأمراض أنماط الحياة، إلى جانب التكامل الرقمي المتقدّم. وتركّز “إم 42 السعودية” على تمكين الكفاءات الوطنية ودفع عجلة الابتكار من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما يعكس طموح إم 42 في المساهمة بتحقيق تطلّعات رؤية 2030 نحو بناء منظومة صحية مستدامة متكاملة تُعنى بالرعاية الصحية الدقيقة والوقائية والاستباقية. وصرّح ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم 42 : “تُعدّ المملكة العربية السعودية أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشريكًا محوريًا في مسيرة التحوّل الصحي الإقليمي. ويُشكّل تأسيس “إم 42 السعودية” خطوة منطقية في إطار رؤيتنا الهادفة لبناء منظومة صحية عالمية ذكية، تعمل بالشراكة مع المؤسسات المحلية للانتقال من الرعاية العلاجية إلى الرعاية الدقيقة والوقائية والاستباقية. ومن خلال “دياڤيرم”، نفخر باستثماراتنا في المملكة عبر تقديم خدمات رعاية الكلى عالية الجودة للمجتمع السعودي. وانسجاماً مع رؤية 2030، نعمل على مضاعفة جهودنا للمساهمة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة تعود بالنفع على الأجيال القادمة”. ومن جانبه، أوضح زياد كابلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وآسيا، أن أعمال M42 في المملكة ركزت طوال أكثر من عقدٍ من الزمن على تقديم رعاية متخصصة عالية الجودة في مجال الكلى من خلال “دياڤيرم”. وقال: “يمثّل إطلاق “M42 السعودية” توسّعًا من الخدمات التخصصية إلى التعاون الشامل على مستوى منظومة الصحة في مجالات الرعاية الدقيقة والوقائية والتنبؤية. نحن هنا لنبني شراكات ونستثمر وندعم تطوير القدرات المحلية التي ستُشكّل الفصل القادم من رحلة التحوّل الصحي في المملكة، وتُعزّز مكانتها العالمية في مواجهة التحديات الصحية.” ويعكس هذا الإعلان التوسّع المستمرّ لحضور M42 المتنامي في المنطقة ضمن مجالاتها الاستراتيجية ذات الأولوية. وتسعى M42 السعودية إلى البناء على حضورها الراسخ في المملكة عبر تطوير خدمات الرعاية التخصصية المحلية، وتوسيع الشراكات في مجالات البيانات الصحية المتعددة “أوميكس” والصحة السكانية، وتوسيع نطاق حلول الصحة الرقمية، فضلًا عن دعم طموح المملكة المتزايد في مجال علوم الحياة لتكون مركزًا رائدًا في التجارب السريرية والبحوث والتطوير. كما سيتيح تأسيس “M42 السعودية” إطلاق برامج وطنية تجريبية جديدة، وأبحاثٍ وتطويرٍ مشترك، وشراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة، لتعزيز ريادة المملكة في مجالات الرعاية الدقيقة والوقائية والتنبؤية. وبفضل سجلّها الحافل وخبراتها العميقة في المملكة عبر “دياڤيرم”، تتمتّع “M42 السعودية” بمكانة متميّزة كشريك دولي مؤثر في القطاع الصحي للمملكة. ويأتي هذا التوسّع في أعقاب خطوات M42 الأخيرة في المنطقة، حيث أطلقت الشركة مؤخرًا أول مستشفى افتراضي في الأردن تحت اسم مركز الصحة الرقمية، وهو مبادرة رائدة تربط خمسة مستشفيات نائية بمركز قيادة وتحكم في مدينة السلط، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. كما ستوفّر M42 في مملكة البحرين خدمات الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل بعد الحالات الحادة في منطقة الجسرة بالبحرين، بالشراكة مع “ممتلكات” من خلال “أمانة للرعاية الصحية – البحرين.”.

