إعادة افتتاح فندقي رافلز وفيرمونت في الدوحة

أعيد افتتاح فندقي” رافلز وفيرمونت ” في الدوحة بعد إغلاقهم يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم إجلاء جميع نزلاء فندقي رافلز وفيرمونت في أبراج كتارا في الدوحة، لأسباب لم تتضح.

وفي اليوم التالي للحادثة ” الاربعاء ” أغلقت جميع منافذ الأطعمة والمشروباتفي الفنادق.

والجدير بالذكر ان ممثلو العلاقات العامة من الفندقين، رفضو الرد على طلبات أريبيان بزنس المتعددة للتعليق على الموضوع.

ويذكر ان إجمالي سعة الإشغال في فنادق رافلز وفيرمونت في الدوحة، تبلغ 493 غرفة وجناحًا.

وتم افتتاح الفندق لأول مرة حصريًا لمسؤولي ومندوبي FIFA لكأس العالم FIFA في قطر العام الماضي 2022.