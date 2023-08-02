إغلاق فنادق رافلز وفيرمونت في الدوحة لجميع منافذ المأكولات بعد عملية إخلاء

تالا ميشال عيسى-أريبيان بزنس، أغلقت فنادق فيرمونت ورافلز في الدوحة جميع منافذ الأطعمة والمشروبات، وأجلى الفندقان الفاخران جميع الزوار يوم الثلاثاء لأسباب لم تتضح بعد.

وتم اغلاق تسعة مطاعم هي:

ماسالا فيرمونت (Fairmont’s Masala).

جيجز كالرا (Jiggs Kalra).

صالة دوم فيرمونت (Dome Fairmont Lounge).

مشروع بروفوك الآسيوي (Provok Asian Project).

ميركادو (Vaya! Latin Mercado).

لارتيزان (Raffles L’Artisan).

إنريكو كريبا (Enrico Crippa).

ريغلي (Regal).

سيجار بلو (Blue Cigar).

وستكون الحجوزات متاحة اعتبارا من 8 اغسطس فصاعداً فقط، ولم يصل أريبيان بزنس أي رد من شركة أكور التي تدير الفندق، للتعليق على الحادث حتى لحظة كتابة هذه السطور.

يذكر أن إجمالي سعة الإشغال في فنادق رافلز وفيرمونت في الدوحة، تبلغ 493 غرفة وجناحًا.

وتم افتتاح الفندق لأول مرة حصريًا لمسؤولي ومندوبي FIFA لكأس العالم FIFA في قطر العام الماضي 2022.

وعلم أريبيان بزنس أمس أن فنادق فيرمونت ورافلز في الدوحة قد أغلقت جميع منافذ الأطعمة والمشروبات.