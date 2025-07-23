إطلاق “ذا آرك”في سلطنة عمان

أعلنت “المدينة المستدامة – يتي عن إطلاق “ذا آرك” مجموعة جديدة من الشقق السكنية الفاخرة المصممة لتقدم أسلوب حياة متوازن يجمع بين الراحة، الرفاهية، والتقنيات الذكية، وذلك ضمن بيئة ساحلية متكاملة تدعم معايير العيش المستدام وتنسجم مع رؤية عُمان 2040. يقع المشروع الذي يشكل معلماَ عمرانياً جديداً في قلب المدينة المستدامة – يتي “، المشروع المستدام في سلطنة عُمان والذي يهدف إلى تحقيق صافي صفرية الانبعاثات بحلول 2040. ويضم 132 وحدة سكنية موزعة على ثلاث مجموعات مميزة، إحداها تحمل توقيع علامة “Nikki Beach” العالمية، لتجسد نمط الحياة الشاطئية العصري الذي يجمع بين الراحة والأناقة والعملية. وتتنوع الخيارات بين وحدات تضم غرفتين إلى أربع غرف نوم تتميز بمساحات واسعة وإطلالات مفتوحة على البحر والمناظر الجبلية، إلى جانب دمجها لحلول المنازل الذكية التي تعزز من جودة الحياة اليومية. وسيحظى السكان بتجربة سكنية متكاملة بفضل سهولة الوصول إلى مجموعة متنوّعة من المرافق والخدمات، تشمل مراكز الصحة والعافية، وأحواض السباحة، ومرافق الكونسيرج، والمارينا الخاص، وذلك ضمن بيئة متكاملة توفر تجربة يومية مريحة وعملية في آنٍ واحد. يعتمد المشروع على مواد بناء صديقة للبيئة وحلول مستدامة تشمل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة لإعادة تدوير المياه والنفايات، إلى جانب إنتاج الغذاء، وتوفير بنية تحتية متطورة لشحن السيارات الكهربائية وذاتية القيادة. وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام المدينة المستدامة– يتي بتوفير أسلوب حياة صافي صفري الانبعاثات. ولا تقتصر رؤية المشروع على توفير مساكن فاخرة فحسب، بل تتجاوز ذلك لبناء مجتمع متكامل يجمع بين المرافق التعليمية، والصحية والرياضية والمجتمعية، ليشكل وجهة متكاملة جاهزة لمتطلبات المستقبل. محمود شحادة، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في “المدينة المستدامة – يتي” أشار بالقول: “لم يعد السكن الفاخر كافيًا لتلبية تطلعات الأفراد في الوقت الحاضر، إذ باتت معايير اختيار السكن ترتكز على أسلوب حياة متكامل يوفر الراحة والتوازن والانتماء. ويقدّم مشروع “ذا آرك” تصوراً جديداً للحياة العصرية، يجمع بين نمط المعيشة الساحلية والمرافق المتطورة، ضمن بيئة عمرانية مدروسة تتميز بسهولة التنقل وتدعم مفاهيم الرفاهية وجودة الحياة والتعليم والابتكار.” يتم تطوير مشروع المدينة المستدامة يتي من قبل شركة دايموند ديفيلوبرز بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران)، ويمتد على مساحة تقارب مليون متر مربع على طول ساحل خليج عُمان. ويوفر المشروع بنية تحتية ذكية وأسلوب حياة صديق للبيئة يقلل من الانبعاثات، ويضم المشروع مناطق سكنية وتجارية وتعليمية، إلى جانب فندقين، ومدرسة، ودار حضانة، وناد للفروسية، ومجمع رياضي، ومساحات ترفيهية خارجية، مصممة جميعها لبناء مجتمع متكامل يتميز بتعزيزه لمفاهيم الترابط والتواصل الاجتماعي والمرونة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

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