10 مليارات دولار استثمارات سياحية في سلطنة عمان

سجلت سلطنة عُمان استثمارات سياحية تقدر بنحو 10 مليارات دولار منذ عام 2021، في خطوة تدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة العماني، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي 2025 بدبي، إن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة تبلغ حالياً نحو 2.7%، مؤكداً أن العمل جارٍ لرفع هذه النسبة تدريجياً عبر إطلاق مشاريع نوعية في مختلف محافظات عمان.

وأوضح أن حجم الاستثمارات القائمة والمتوقعة يعكس ثقة المستثمرين بالقطاع السياحي العماني، مشيرًا إلى أن الخطط التنموية تركز على تطوير تجارب سياحية متنوعة تشمل فنون الطهي، وسياحة المغامرات، والسياحة العلاجية، بما يعزز الخيارات أمام الزوار ويدفع نحو نمو مستدام.

وأشار المحروقي إلى أن القطاع السياحي تعافى بسرعة بعد جائحة “كوفيد-19″، مستفيداً من الموقع الجغرافي المميز والمزايا الطبيعية والتراثية الفريدة لعمان. كما أكد التزام السلطنة بمبادئ الاستدامة البيئية وتحقيق الحياد الكربوني في القطاع السياحي.

وعن الأداء السياحي، كشف وزير السياحة العماني أن عدد السياح الوافدين إلى سلطنة عمان بلغ 4 ملايين سائح في عام 2023، متجاوزاً الأرقام المستهدفة، مع تطلع السلطنة إلى تسجيل زيادة إضافية خلال عام 2024 رغم التحديات الإقليمية، بفضل تكثيف حملات الترويج السياحي محلياً ودولياً.

وأكد المحروقي أهمية المشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى، مثل معرض سوق السفر العربي، لتعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن السلطنة تسعى لتصبح مركزًا عالميًا لسياحة المغامرات، مستفيدة من تنوع تضاريسها الطبيعية. وأضاف أن هناك جهودًا قائمة لتطوير برامج متخصصة بالشراكة مع جهات محلية ودولية لتقديم تجارب سياحية متميزة ومستدامة.

ونوّه إلى أن رؤية سلطنة عمان للقطاع السياحي تقوم على تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع الالتزام بتقديم منتج سياحي تنافسي يواكب أفضل المعايير العالمية.

انطلقت يوم الاثنين أعمال النسخة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي في دبي، تحت شعار “السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل”، بمشاركة أكثر من 2800 جهة عارضة من نحو 161 دولة، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل.

ووفق الإحصائيات السياحية لعام 2024، فقد بلغ عدد المسافرين إلى سلطنة عمان من دول الخليج (الكويت، الإمارات، قطر، البحرين) نحو مليون و506 آلاف و688 مسافرًا.