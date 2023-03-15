تم إطلاق جي بي تي 4 (GPT4) وهو الإصدار الرابع من تشات دي بي تي بالوسائط المتعددة وبرسوم تعادل ستة أضعاف رسوم الإصدار السابق (GPT3.5)، وأعلنت شركة أوبن إي آي OpenAI” عن مزايا الأداة الجديدة نموذج اللغة الجديد. ويقدم الإصدار الجديد والمُحسَّن القدرة البرمجة بقوة فضلا عن على إنشاء نص ردّاً على النصوص والصور، وتوليد الفيديو والصور بناء على طلب بالنصوص. وكتب الفريق: “في حين أنّ النموذج أقلّ قدرة من البشر في العديد من سيناريوهات العالم الحقيقي، إلّا أنّه يعرض أداءً على مستوى الإنسان في مختلف المعايير المهنية والأكاديمية”.

أما أسلوب التسعير فهناك في البداية الاستخدام مجانًا برصيد مسبق يقدم بقيمة 5 دولارات أمريكية لاستخدامه خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وبعدها عليك الدفع حسب الاستخدام وستحتسب كلفة الموارد التي تستخدم.

وهناك أربع أدوات في الإصدار الرابع تمت تسميتها باستلها علماء كمبيوتر سابقين فهناك أداة أدا (Ada) وهي الأسرع وبابيج (Babbage) ودافنشي (Davinci) وهو الأقوى، وكوري (Curie). وهناك أدوات أخرى لتوليد الصور والصوت.