أعلنت مايكروسوفت عن مؤتمرها التالي للذكاء الاصطناعي في 16 مارس ، وقال مدير تكنولوجيا المعلومات في مايكروسوفت ألمانيا «أندرياس براون إن الشركة ستطلق الإصدار الرابع من تشات دي بي تي بالوسائط المتعددة.

ويبدو أننا سنحصل على ترقية كبيرة لـ تشات جي بي تي ChatGPT هذا الأسبوع في شكل الإصدار الرابع (GPT-4) ، والذي يأتي مع دعم متعدد الوسائط، أي بدلا من التعامل بالدردشة من خلال طباعة الاستفسارات سيصبح بالامكان اعتماد وسائط متعددة لأداة الذكاء الاصطناعي التي توفر بالفعل ردودًا شبيهة بالإنسان على استفساراتك.

ولا يدعم تشات ج بي تي حاليًا سوى إدخال النص فيما سيدعم الاصدار الرابع النصوص والصوت والفيديو والصور بإدخالها بالأداة لجعلها متعددة الوسائط فضلا عن الحصول على نتائج بالفيديو والصوت أيضا كما هو حال اداة أطلقتها شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك ، وهي ميزة يمكن أن تزيد بشكل كبير من قدرات الذكاء الاصطناعي، مع القدرة على تقديم ناتج من الصور والموسيقى والفيديو والصوت.