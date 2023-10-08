سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

إزالة اللغة الفرنسية في إصدار جواز السفر السوري بتصميمه البيومتري الجديد

سامر باطر by سامر باطر

بدأت القنصلية السورية في مسقط بتسليم وتوزيع جوازات السفر الجديدة التي تقدم أصحابها بطلبات التجديد بتصميم جديد مع مزايا بيومترية مستحدثة من مركز الإصدار الإلكتروني في السفارة السورية في سلطنة عمان، واللافت بجواز السفر الجديد هو إزالة اللغة الفرنسية في عدة عبارات كانت تستخدم في الإصدار السابق.

وكانت القنصلية السورية في دبي قد بدأت منذ أيام قليلة بتوزيع جوازات السفر الجديدة التي تقدم أصحابها بطلبات التجديد حتى تاريخ 30/08/2023.

وأعلنت القنصلية السورية في دبي عن اتمام طباعة كل جوازات السفر المقدم عليها. وقالت القنصلية في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك: “تبدأ القنصلية السورية بتوزيع جوازات السفر الجديدة التي تقدم أصحابها بطلبات التجديد حتى تاريخ 30/08/2023 وذلك وفقاً للآتي:

  • تستقبل القنصلية المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم خلال شهري آذار ونيسان يوم الاثنين الموافق لـ9/10/2023 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.
  • تستقبل القنصلية المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم خلال شهري أيار وحزيران يوم الثلاثاء الموافق لـ10/10/2023 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.
  • تستقبل القنصلية المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم خلال شهري تموز وآب يوم الأربعاء الموافق لـ 11/10/2023 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

يظهر الشريط البيومتري الجديد تحت صورة صاحب/صاحبة جواز السفر.

يبدو جواز السفر السوري الجديد إلى اليسار بتغييرات بسيطة على الغلاف منها حذف عبارتين، الأولى “جواز سفر” باللغة الفرنسية وكذلك اسم “الجمهورية العربية السورية” بالفرنسية.

كان جواز السفر القديم يحمل أختاما وتواقيع للمسؤولين عن إصدار جواز السفر.

يذكر أن اللغة الفرنسية فرضت على مدارس سوريا منذ سقوط الدولة العثمانية عام 1918 حين فرضتها فرنسا وأجبرت المدارس على تعلمها في الصفوف الابتدائية إلى جانب اللغة العربية.

وحتى بعد استقلال سوريا، واصلت فرنسا تقديم الدعم المادي والمعنوي لتعليم الفرنسية حتى الثمانينيات في مراكز مثل مراكز الثقافة الشعبية حيث كانت تنتدب فرنسيين للخدمة العسكرية كمدرسي لغة فرنسية في سوريا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...