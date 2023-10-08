إزالة اللغة الفرنسية في إصدار جواز السفر السوري بتصميمه البيومتري الجديد

بدأت القنصلية السورية في مسقط بتسليم وتوزيع جوازات السفر الجديدة التي تقدم أصحابها بطلبات التجديد بتصميم جديد مع مزايا بيومترية مستحدثة من مركز الإصدار الإلكتروني في السفارة السورية في سلطنة عمان، واللافت بجواز السفر الجديد هو إزالة اللغة الفرنسية في عدة عبارات كانت تستخدم في الإصدار السابق.

وكانت القنصلية السورية في دبي قد بدأت منذ أيام قليلة بتوزيع جوازات السفر الجديدة التي تقدم أصحابها بطلبات التجديد حتى تاريخ 30/08/2023.

وأعلنت القنصلية السورية في دبي عن اتمام طباعة كل جوازات السفر المقدم عليها. وقالت القنصلية في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك: “تبدأ القنصلية السورية بتوزيع جوازات السفر الجديدة التي تقدم أصحابها بطلبات التجديد حتى تاريخ 30/08/2023 وذلك وفقاً للآتي:

تستقبل القنصلية المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم خلال شهري آذار ونيسان يوم الاثنين الموافق لـ9/10/2023 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

تستقبل القنصلية المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم خلال شهري أيار وحزيران يوم الثلاثاء الموافق لـ10/10/2023 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

تستقبل القنصلية المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم خلال شهري تموز وآب يوم الأربعاء الموافق لـ 11/10/2023 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

يظهر الشريط البيومتري الجديد تحت صورة صاحب/صاحبة جواز السفر.

يبدو جواز السفر السوري الجديد إلى اليسار بتغييرات بسيطة على الغلاف منها حذف عبارتين، الأولى “جواز سفر” باللغة الفرنسية وكذلك اسم “الجمهورية العربية السورية” بالفرنسية.

كان جواز السفر القديم يحمل أختاما وتواقيع للمسؤولين عن إصدار جواز السفر.

يذكر أن اللغة الفرنسية فرضت على مدارس سوريا منذ سقوط الدولة العثمانية عام 1918 حين فرضتها فرنسا وأجبرت المدارس على تعلمها في الصفوف الابتدائية إلى جانب اللغة العربية.

وحتى بعد استقلال سوريا، واصلت فرنسا تقديم الدعم المادي والمعنوي لتعليم الفرنسية حتى الثمانينيات في مراكز مثل مراكز الثقافة الشعبية حيث كانت تنتدب فرنسيين للخدمة العسكرية كمدرسي لغة فرنسية في سوريا.