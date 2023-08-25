إيقاف إصدار جوازات سفر السوريين وتجديدها في الإمارات

خاص-أريبيان بزنس: أكد مسؤول في القنصلية السورية التي بدت شبه خالية من المراجعين اليوم في دبي إيقاف إصدار جوازات السفر وتجديدها حتى 6 سبتمبر/أيلول بهدف اعتماد جواز السفر الجديد (البيومتري) الذي سيتم تزويده بشريحة إلكترونية تخزن البيانات الوصفية والمعلومات الخاصة بحامله.

وتشمل المعلومات المخزنة على الشريحة بصمة العين، وبصمة الأصابع، وشكل الوجه الرقمي الذي يقيس المسافات بين ملامح الوجه، مثل المسافة بين العينين، وعرض الفم والمسافة بين الأنف والذقن.

ويحتوي جواز السفر الجديد على صورة مطبوعة بالليزر، تُمكن المطارات من قراءة و تحميل بيانات المواطن السوري خلال دقائق توفيراً للوقت وتسهيلاً للإجراءات، وفق المعلومات المتداولة.

وكانت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية في سورية قد أصدرت تعميماً يتعلق بآلية حصول المواطنين داخل القطر على جواز السفر.

وطلبت الإدارة في تعميمها الموجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات بالمحافظات “عدم قبول طلبات الحصول على جواز سفر للمواطنين داخل القطر (فوري أو مستعجل أو عادي) إلا عن طريق مركز خدمة المواطن الإلكتروني (المنصة) حصراً”.

وأصبح قبول طلبات التقديم من المواطنين داخل سوريا عبر المنصة الإلكترونية على الرابط https://ecsc.gov.sy/.

ويعاني السوريون من مشكلة اصدار الجوازات وتأخر تجديدها لعدم توفر المواد الاولية بسبب قيود العقوبات الأمريكية المفروضة منذ 12 سنة، حتى أصبح اصدار جواز السفر السوري يتطلب مدة طويلة تصل لـ 6 اشهر في بعض الأوقات لاستخراجه، ونال المغتربون السوريون خارج البلاد الحصة الأكبر من المعاناة عند انتهاء صلاحية جواز السفر، مثل عجزهم عن السفر وعدم تجديد الاقامة في الدولة التي يقيمون فيها مما يؤدي في كثير من الاوقات الى خسارة العمل.

يذكر أن أسرع طريقة للحصول على جواز السفر السوري للمقيمين في الإمارات أصبحت عبر الإنترنت من القنصلية السورية في سلطنة عمان (الخطوات الكاملة على الرابط هنا)

https://arabic.arabianbusiness.com/abnews/جوازات-سفر-السوريين-أطفال-سوريا،-أخط