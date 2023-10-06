القنصلية السورية بدبي تدعو لاستلام جوازات السفر

أعلنت القنصلية السورية في دبي عن اتمام طباعة كل جوازات السفر المقدم عليها.

وقالت القنصلية في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: تبدأ القنصلية السورية بتوزيع جوازات السفر الجديدة التي تقدم أصحابها بطلبات التجديد حتى تاريخ 30/08/2023 وذلك وفقاً للآتي:

تستقبل القنصلية المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم خلال شهري آذار ونيسان يوم الاثنين الموافق لـ9/10/2023 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

تستقبل القنصلية المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم خلال شهري أيار وحزيران يوم الثلاثاء الموافق لـ10/10/2023 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

تستقبل القنصلية المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم خلال شهري تموز وآب يوم الأربعاء الموافق لـ 11/10/2023 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

ويرجى من المواطنين ممن اشتركوا بخدمة البريد (إمبوست) عدم مراجعة القنصلية شخصياً كونه تم إرسال جوازاتهم الجديدة عبر البريد.

وعلى المواطنين الذي تقدموا بمعاملات استصدار جوازات سفر للأطفال حديثي الولادة عدم مراجعة القنصلية، وذلك لعدم تسجيل واقعات ولاداتهم في الأحوال المدنية، ولأن الجوازات الحديثة تستلزم إدراج الرقم الوطني لطباعتها، علماً أنه سيتم تدارك هذا الأمر لاحقاً.

ويرجى من المواطنين من حملة وثائق السفر الفلسطينية عدم مراجعة القنصلية لأنه لم يتم طباعة جوازات سفرهم بعد، علماً أنه سيتم تدارك هذا الأمر لاحقاً.

وأكدت القنصلية: على التقيّد بالمواعيد المذكورة أعلاه، والالتزام بالدور والحضور بحوزتهم إيصالات المعاملات، والتعاون مع القنصلية لكي تتم عملية التسليم بيسر وسهولة.