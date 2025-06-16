إخضاع أسطول طائرات بوينغ 787 دريملاينر لفحوصات سلامة في الهند بعد تحطم طائرة

فرضت المديرية العامة للطيران المدني (DGCA)، الجهة المنظمة لقطاع الطيران في الهند، فحوصات سلامة معززة على كامل أسطول طائرات بوينغ 787-8/9 دريملاينر التابع لشركة طيران الهند (والتي تضم 33 طائرة) بحسب رويترز. وأكدت شركة طيران الهند أن هذه الفحوصات، التي تُجرى لمرة واحدة، جارية، حيث اكتملت تسع طائرات بالفعل، بينما تسير الطائرات الـ 24 المتبقية على الطريق الصحيح للالتزام بالجدول الزمني التنظيمي. وحذرت شركة الطيران من أن هذه الفحوصات قد تؤدي إلى تأخيرات محتملة في بعض الرحلات الطويلة بسبب زيادة أوقات الإقلاع والهبوط. يأتي ذلك مع ارتفاع عدد القتلى بشكل مأساوي إلى 279 شخصًا، من بينهم 241 راكبًا وطاقمًا على متن الطائرة، بالإضافة إلى 38 شخصًا على الأرض. نجا راكب واحد فقط، وهو البريطاني فيشواش كومار راميش، بأعجوبة من الحادث.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الهندية الرحلة AI171، وهي طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر متجهة إلى لندن، يوم الخميس 12 يونيو 2025، بعد لحظات من إقلاعها من مطار أحمد آباد. سقطت الطائرة في مجمع سكني تابع لكلية طبية في منطقة ميغانينجار بمدينة أحمد آباد.

انتشال الصندوقين الأسودين

تم انتشال كلٍّ من مسجل بيانات الرحلة (FDR) ومسجل صوت قمرة القيادة (CVR)، وهما جهازان أساسيان للتحقيق، بنجاح من موقع الحادث، وتم تأمينهما. وكشفت السلطات أن الطيار أصدر نداء استغاثة قبل أقل من دقيقة من وقوع الحادث، يشير هذا إلى احتمال وجود مشكلة في دفع المحرك أثناء الإقلاع، ومسار طويل بشكل غير معتاد على المدرج.

محور التحقيق

يركز التحقيق بشكل مكثف على مشاكل المحرك والجناح المبلغ عنها، واحتمال فقدان قوة الدفع في المحركين، وفرضيات مثل خطأ بشري ارتكبه الطيار، أو عطل فني. يُعدّ امتداد سير الطائرة على المدرج لمسافات طويلة بشكل غير معتاد جانبًا بالغ الأهمية وهو قيد التدقيق. فيما أثار خبير عبر يوتيوب أن ما يسمى نظام “RAT” في الطائرات وهو نظام طوارئ يستخدم لتوليد الطاقة في حالات فقدان الطاقة الرئيسية. يُعرف أيضًا باسم “توربين الهواء الكبشي” أو “Ram Air Turbine”، قد تم تفعيله فجأة وصدر صوت قوي له قبل تحطم والطائرة، وهو عبارة عن توربين صغير يتم تفعيله في حالات الطوارئ لتوليد الكهرباء أو الطاقة الهيدروليكية الضرورية لتشغيل بعض الأنظمة الحيوية في الطائرة، وتشغيله يعزز فرضية انهيار محركي الطائرة.