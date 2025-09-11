أول مستشار تداول بالذكاء الاصطناعي في العالم

أطلقت منصة بلنغس BingX، لتداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، اليوم عن إطلاق BingX AI Master، أول مستشار لتداول العملات الرقمية في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي وأحدث إضافة إلى مجموعة أدوات BingX AI. ويمثل حل الذكاء الاصطناعي الجديد إنجازاً رئيسياً في إطار رؤية BingX لإثراء تجارب التداول الذكية القائمة على المستخدم أولاً وتعزيز سهولة الوصول إليها، بما يرسي معايير جديدة للابتكار في إدارة الأصول الرقمية.

ويأتي إطلاق AI Master في لحظة حيوية، مع استمرار تسارع الطلب العالمي على الحلول المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن ينمو سوق منصات التداول بالذكاء الاصطناعي من 13.52 مليار دولار (49 مليار درهم) في عام 2025 إلى نحو 69.95 مليار دولار (256 مليار درهم) بحلول عام 2034، ما يعكس الأهمية المتزايدة للأتمتة الذكية في القطاع المالي.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برزت دولة الإمارات كمحرك رئيسي لابتكارات الذكاء الاصطناعي. فقد حلّت مؤخراً في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024 الصادر عن جامعة ستانفورد، متفوقةً على عدة اقتصادات كبرى. ويؤكد هذا الإنجاز على رؤية الدولة الطموحة في تصدر مشهد التقنيات النوعية. وبخلاف المكانة العالمية المرموقة، فإن تركيز الدولة الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي يسهم بالفعل في إعادة تشكيل قطاعات حيوية، من بينها تداول العملات الرقمية، ما يرسّخ مكانتها في طليعة التمويل الرقمي عالمياً.وسيُعيد BingX AI Master رسم ملامح تجربة التداول عبر إرشاد المستخدمين خطوة بخطوة، بدءاً من تقديم الأفكار وصولاً إلى تبسيط التنفيذ ومراجعة النتائج بشفافية. ومن خلال دمج استراتيجيات خمسة من أبرز المستثمرين الرقميين مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تمكّن BingX كلاً من المبتدئين والمتداولين المحترفين من خوض تجارب التداول في السوق بثقة وكفاءة أكبر.

المزايا الرئيسية لـ BingX AI Master تشمل:

استراتيجية ذكية: وصول على مدار الساعة إلى مصادر معلومات قيّمة عبر محادثات آنية تعتمد على أكثر من 1,000 استراتيجية مستوحاة من خمسة من أبرز الخبراء العالميين.

وصول على مدار الساعة إلى مصادر معلومات قيّمة عبر محادثات آنية تعتمد على أكثر من 1,000 استراتيجية مستوحاة من خمسة من أبرز الخبراء العالميين. تنبيهات استثمارية في الوقت المناسب: تنبيهات فورية تُبقي المستخدمين على اطلاع دائم بحالة استراتيجياتهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحركتها وتطورها.

تنبيهات فورية تُبقي المستخدمين على اطلاع دائم بحالة استراتيجياتهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحركتها وتطورها. اختبارات رجعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تحديثات مستمرة على مدار الساعة مستندة إلى بيانات واستراتيجيات تم اختبارها مسبقاً بالذكاء الاصطناعي.

تحديثات مستمرة على مدار الساعة مستندة إلى بيانات واستراتيجيات تم اختبارها مسبقاً بالذكاء الاصطناعي. تنفيذ مبسّط: أوامر شراء وبيع سلسة تتكيف ديناميكياً مع تقلبات السوق، مع منح المستخدم المرونة الكاملة في كل مرحلة.

أوامر شراء وبيع سلسة تتكيف ديناميكياً مع تقلبات السوق، مع منح المستخدم المرونة الكاملة في كل مرحلة. مراجعة بالذكاء الاصطناعي وفق معايير الشفافية: مراجعة وفق معايير الشفافية للأداء والنتائج والسجلات تتيح للمستخدمين تحسين استراتيجياتهم وتنمية مهاراتهم عبر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: “يعتبر BingX AI Master أكثر من مجرد أداة تداول، إذ يمثل مستشاراً استراتيجياً للتداول مصمماً لتعزيز الوضوح والانضباط والثقة لكل مستخدم أثناء تجربته الاستثمارية. ومع هذا الحل المبتكر، نؤكد بأن التداول الذكي أمر يمكن للجميع الوصول إليه، وليس حكراً على المتداولين المتمرسين فقط. ويجسد هذا الإطلاق رسالة BingX في إعادة تعريف سهولة الوصول إلى التداول الذكي وتقديم تجارب استثنائية للمستخدمين في تداول الأصول الرقمية، وصولاً لأول منصة تداول قائمة كلياً على الذكاء الاصطناعي”.

واحتفالاً بإطلاق BingX AI Master، أعلنت BingX عن مسابقة تداول وجهاً لوجه بجائزة إجمالية تبلغ 3,000,000 USDT. وللمرة الأولى، سيتمكّن المستخدمون من التنافس مباشرة مع BingX AI Master، مما يضيف عنصراً من الحماس التنافسي وتجربة تفاعلية تشبه الألعاب على المنصة. ويمكن للمستخدمين التسجيل بسهولة لبدء كسب المكافآت، مع فرص إضافية للفوز من خلال سحوبات الحظ القائمة على المهام، ومنافسات حجم التداول، وساحة الذكاء الاصطناعي 1 v 1.

ومع إطلاق BingX AI Master، تواصل BingX توسيع مجموعة منتجاتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لترسّخ مكانتها كأول منصة تداول توظف الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في تجربة التداول. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل BingX تطوير محفظتها من المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق كل من BingX AI Master و BingX AI Bingo، وذلك من خلال الجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وفلسفة تضع المستخدم في المقام الأول وصولاً لإرساء ملامح جديدة لمستقبل التداول العالمي.