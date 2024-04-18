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أنباء عن العثور على ملياردير ألماني حيا بعد اختفاءه والإعلان عن وفاته وتقاسم ورثته

اختفى أثناء تنزهه في جبل ماترهورن عام 2018 وأُعلن عن وفاته فيما كشفت تقارير أنه حيا ويعيش في موسكو

فريق التحرير by فريق التحرير

أفادت تقارير صحفية بأن الملياردير الألماني كارل إيريفان هوب شوهد في موسكو من خلال اختراق نظام مراقبة بالفيديو تعرّف على وجهه في مترو موسكو، وذلك بعد أن أعلنت محكمة ألمانية عن وفاته سنة 2021.

وزعم تقرير لصحيفة ألمانية أن الملياردير الألماني، قد زيف وفاته ليعيش مع عشيقته المزعومة في موسكو. وذلك بضوء تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الألمانية RTL أكدت فيه هوية هوب في موسكو من مصادر استخباراتية اخترقت كاميرات المراقبة الروسية.

وتتهم الصحيفة رجل الأعمال كارل بأنه حي وموجود هناك مع عشيقة أصغر منه بكثير تدعى فيرونيكا إرميلوفا، والتي نفت ذلك قائلة إنها متزوجة ولديها أطفال ولم ترى كارل من سنوات طويلة.

كارل يريفان هوب، ألماني-أمريكي، أي أنه مواطن مزدوج الجنسية، كان يبلغ من العمر 58 عامًا وقت اختفائه، وكان المدير الإداري السابق لمجموعة تنجلمان Tengelmann Group الألمانية العملاقة للبيع بالتجزئة. شوهد آخر مرة في صباح يوم 7 أبريل 2018، وهو يتجه نحو مصعد جبلي، وتم الإبلاغ عن فقده في صباح اليوم التالي بعد أن لم يعد إلى فندقه في منتجع زيرمات السويسري.

وبعد مطالب أشقاء الملياردير الألماني وزوجته بإعلان وفاته، كان لهم ذلك في عام 2021 حين سارت الإجراءات وانتهت بأعلان محكمة في مدينة كولونيا بتثبيت وفاته تمهيدا لتقسيم ورثته، و تولى شقيقه كريستيان الإدارة التنفيذية لمجموعة تنجلمان. ومنذ ذلك الحين، حدثت خلافات عائلية حول تقسيم الصلاحيات في المجموعة العملاقة، التي تضم أيضًا شركة بيع المنسوجات “كيك” وسلسلة متاجر الأجهزة “أوبي”.

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فريق التحرير

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