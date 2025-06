ألمانيا تحظر تصدير المواشي إلى مصر 

كشف مصدر مسئول في وزارة الزراعة، أن الحكومة الألمانية قررت حظر تصدير المواشي الحية إلى مصر، تزامنًا مع مطالبات لمنظمات حقوق الحيوان الألمانية بمنع تصديرها لمجموعة من الدول.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن سبب حظر تصدير المواشي إلى مصر يرجع لانتهاك حقوق الحيوان، في البلاد.

وكانت دعت 8 منظمات لحماية الحيوان وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، إلى حظر النقل الوحشي للحيوانات الحية من ألمانيا إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، عن طريق قرار قانوني وفق ما نقله الموقع الرسمي لـ الرابطة الفيدرالية لمعارضي التجارب على الحيوانات.

وأوضحت الرابطة، أن منظمات الرفق بالحيوان التي وقعت على الموافقة بحظر تصدير المواشي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي هي: المؤسسة العالمية لرعاية الحيوان، و FOUR PAWS وPeople for Animal Rights – Federal Association of Animal Experimentents fonents e. V، the Bundesverband Tierschutz eV، الجمعية القانونية الألمانية لقانون رعاية الحيوان e. V.، إثبات ه. V.، مؤسسة رعاية الحيوان، جمعية مناهضة إساءة معاملة الحيوان هـ. V. ومؤسسة Albert Schweitzer من أجل بيئتنا.

وأكدت الرابطة، أن المنظمات رحبت بقرار وزارة الزراعة الفيدرالية، بسحب الشهادات البيطرية الألمانية لتصدير الماشية الحية والأغنام والماعز للتربية من ألمانيا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.