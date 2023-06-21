فيديو.. أسامواه جيان أسطورة غانا يعتزل كرة القدم

أعلن أسطورة كرة القدم الغانية أسامواه جيان اعتزاله اللعبة عن 37 عامًا بعد مسيرة في الملاعب دامت 20 عامًا.

يُعتبر جيان أفضل هداف في تاريخ منتخب “النجوم السوداء” (بلاك ستارز) مع 51 هدفًا.

قال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة أكرا “أريد اغتنام هذه الفرصة العظيمة، لحظة صعبة في مسيرة كل لاعب كرة قدم، لحظة لا يتمناها جميع لاعبي كرة القدم، لكن عندما يبزغ الفجر، سيظل هذا الصوت الرقيق يتردّد في الأذن…حان الوقت…كان هذا الصوت واضحًا في أذني وانا استسلمت له، حان الوقت”.

Asamoah Gyan broke down in tears after announcing his retirement from football. Didier Drogba showed his support by offering the former Ghana captain a hug.pic.twitter.com/l8P4lICxOj — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) June 20, 2023

أضاف “حان الوقت لتسليم القميص والحذاء لأنني اعتزل رسميًا كرة القدم”.

ركلة جزاء جيان الضائعة اهدرت حلم غانا بنصف نهائي المونديال

شارك المهاجم وقائد المنتخب السابق في مونديال 2006 و2010 وفي سبع نسخ من كأس أمم إفريقيا حيث حل وصيفًا في 2010 و2015.

تستذكره الجماهير في مسيرته الدولية لركلة الجزاء التي أهدرها ضد الاوروغواي في الثواني الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني في ربع نهائي مونديال 2010 والتي كانت كفيلة بجعل غانا أول منتخب إفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم (حقق المغرب هذا الانجاز في مونديال قطر 2022).

سدّد جيان الكرة في العارضة قبل أن تخسر غانا بركلات الترجيح.

أعلن اعتزاله الدولي عام 2019 ولعب أخيرًا مع ليغون سيتيز الغاني حتى 2021.

لعب جيان مع العديد من الاندية أبرزها أودينيزي في الدوري الايطالي (2003-2008)، رين في فرنسا (2008-2010)، سندرلاند في الدوري الانكليزي الممتاز (2010-2012) والعين الاماراتي (2011-2015).