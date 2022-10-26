أرباح سابك تقفز 219% في الأشهر التسعة الأولى من 2022

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية أنها حققت أرباحاً بلغت 7.868 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها قرابة 219% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حين سجلت 2.465 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء إن أرباحها على الصعيد الفصلي في الربع الثالث ارتفعت إلى 2.331 مليار ريال بزيادة نسبتها نحو 93.3% مقارنة مع الربع نفسه من 2021.

وأرجعت سابك أسباب ارتفاع أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر المنصرم وفي الربع الثالث إلى ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، إضافة إلى زيادة متوسط أسعار بيع منتجات الشركة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع.

وكشفت الشركة أن حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية في نهاية الفترة ذاتها بلغت 20158 مليون ريال، مقابل 12758 مليون ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.