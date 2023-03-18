أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أن إطارات السيارات التي يُعاد تدويرها تمثل تحدياً عالمياً نظراً لحجمها والمواد الكيميائية التي تنبعث عند احتراقها.

وقالت أرامكو، في تغريدة نشرتها صباح اليوم السبت، إن السعودية وحدها تستهلك نحو 20 مليون إطار سنوياً، ولمواجهة هذا التحدي ستطبق النموذج الدائري للكربون، وللحد من انبعاث الكربون سيتم تدوير الإطارات واستعادتهم ومن ثم إعادة استخدامهم.

كيف يُمكننا استخدام إطارات السيارات المُعاد تدويرها لتحسين متانة الأسفلت في مناطق أعمالنا؟



تعرّف كيف ?#أرامكو pic.twitter.com/pVK0c7Zwqd — أرامكو (@saudi_aramco) March 18, 2023

وأوضحت أنه لإعادة تدوير الإطارات المستعملة إلى مطاط يُعاد استخدامه في إعداد الأسفلت. أولاً تقسم الإطارات المستعملة إلى جزيئات صغيرة تعرف بالفتات، ثانياً تضاف الإطارات المفتتة مباشرة إلى خليط الإسفلت الساخن وسيؤدي ذلك إلى تقليل كمية مادة القار (البيتومين) المستخدمة في مواد تمهيد الأرصفة وخفض كمية الانبعاث الصادرة عن البيتومين عند التعرض لأشعة الشمس باستبدال ما يصل إلى 20 بالمئة من البيتومين بمواد معاد تدويرها.

وأضافت إن الطرق المغطاة بمطاط الإسفلت تظهر مزايا متعددة مقارنة بالإسفلت التقليدي منها قلة التشققات والتشوهات السطحية مما يزيد من عمر الطريق، والحد من ضوضاء المركبات أثناء عبورها الطريق، وتقليل التخلص من الإطارات المستعملة في مكب النفايات من خلال إعادة تدوير الإطارات المستعملة في الإسفلت نهدف إلى خلق قيمة من النفايات والإسهام في مستقبل أكثر استدامة.

وتنحو شركة أرامكو في السنوات الأخيرة باتجاه مشاريع كبرى لتخفيض انبعاثات الكربون، إذ وقعت قبل أيام خطاب نوايا لبحث فرص الانضمام للمساهمين بحصة الأقلية في شركة جديدة لتقنيات نقل الحركة (PWT) والتي ستؤسسها مجموعة جيلي القابضة الصينية أو (جيلي أوتو HK.0175) والمعروفة باسم (جيلي) ومجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات وستركز أعمال الشركة الجديدة على تقنيات نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة.

واعلنت أرامكو، في أواخر العام الماضي، عن شراكة مع شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية لدراسة أنواع الوقود المتقدمة التي يمكن استخدامها في المحركات الهجينة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السيارة.