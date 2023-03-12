أرامكو السعودية: زيادة كبرى في أرباح 2022

أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط اليوم الأحد عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31 والتي أظهرت نمو صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 604 مليار ريال خلال العام 2022 مقابل 412.4 مليار ريال في 2021 بنسبة 46.5 بالمئة.

وبلغ الربح التشغيلي 1.14 تريليون ريال خلال السنة المنتهية في 2022 مقابل 771.9 مليار ريال في السنة الماضية بنمو 48 بالمئة.

ارتفاع إيرادات أرامكو إلى تريليونين ريال في عام 2022#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 12, 2023

أما إجمالي الإيرادات، فبلغ 2 تريليون ريال في السنة الحالية مقابل 1.34 تريليون ريال في السنة الماضية بزيادة 49 بالمئة.

وبلغت ربحية السهم في السنة الحالية 2.72 ريال مقابل 1.8 ريال في السنة الماضية.

في حين بلغ صافي الدخل 604.01 مليار ريال (161.07 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، وتعكس هذه الزيادة في الغالب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 412.40 مليار ريال (109.97 مليار دولار) في 2021.

وقالت الشركة إنه نظراً لطبیعة أعمال أرامكو السعودية في مجال البحث والتنقيب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو لا تتضمن بند إجمالي الربح.

وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 259.42 مليار ريال (2021: 154.83 مليار ريال) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 2,266.37 مليار ريال (2021: 1,501.76 مليار ريال) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.