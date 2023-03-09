أرامكو السعودية تطلق مشروع بتروكيماويات في كوريا بـ 7 مليارات دولار

تم وضع حجر الأساس لمشروع شاهين للبتروكيميائيات في أولسان في جمهورية كوريا الجنوبية الذي تبلغ قيمته نحو 26.250 مليار ريال سعودي (7 مليارات دولار)، بمشاركة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، وحضور رؤساء شركات ومسؤولين ومجتمع الصناعة والأعمال وشركاء أرامكو السعودية في كوريا الجنوبية.

ويعد مشروع تطوير شاهين الذي أُعلن عنه في تشرين الثاني / نوفمبر 2022 من قبل شركة (إس – أويل) التابعة لأرامكو السعودية، جزءاً رئيساً من إستراتيجية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وهي إستراتيجية لها تأثير إيجابي في الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.

وأوضح المهندس أمين الناصر أن “وضع حجر الأساس لمشروع شاهين من المشاريع العملاقة في الحجم والرائدة من الناحية التقنية، وأحد أكبر استثمارات أرامكو السعودية على المستوى الدولي في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق”، مشيراً إلى أن المشروع “يمثّل خطوة كبيرة ومهمة للمُضي قدماً في توسُّع أعمالنا لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما أنه يمثّل علامة فارقة أخرى في تعزيز حضورنا في جمهورية كوريا”.

يذكر أن مشروع شاهين يعد أول استخدام تجاري على نطاق كبير لتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري، وهي تقنية بدأ ابتكارها وتطويرها وتسجيل براءات الاختراع المرتبطة بها من قبل الباحثين في المملكة العربية السعودية ثم تم تطويرها في مرحلة لاحقة وعلى نطاق أوسع من قبل أرامكو السعودية بالتعاون مع (لوموس تكنولوجيز).