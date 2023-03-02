وقعت شركة أرامكو السعودية خطاب نوايا لبحث فرص الانضمام للمساهمين بحصة الأقلية في شركة جديدة لتقنيات نقل الحركة (PWT) والتي ستؤسسها مجموعة جيلي القابضة الصينية أو (جيلي أوتو HK.0175) والمعروفة باسم (جيلي) ومجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات وستركز أعمال الشركة الجديدة على تقنيات نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة.

ومن المتوقع أن يدعم استثمار أرامكو نمو الشركة، ويعزّز البحث والتطوير لحلول الوقود الصناعي، وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي، ومن المتوقع أن تحتفظ كل من جيلي أوتوموبيل هولدنجز الصينية ورينو جروب بحصة مشتركة ومتساوية في الكيان المستقل الجديد.

وتهدف الشركة الجديدة من خلال شبكة عالمية مكوّنة من 17 معمل لنواقل الحركة وخمسة مراكز بحوث وتطوير عبر ثلاث قارات، إلى العمل كمورّدٍ عالمي مستقل لأكثر من 130 دولة ومنطقة، بقدرة إنتاج سنوية تزيد على خمسة ملايين من محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة، والمحركات الهجينة المدمجة، ونواقل الحركة.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والبتروكيميائيات والتسويق في أرامكو محمد يحيى القحطاني، بحسب وكالة الأنباء السعودية، “يمثل التوقيع على خطاب النوايا خطوة متقدمة جديدة ضمن التزاماتنا تجاه تقنيات النقل والتي تدعم جهود أرامكو السعودية في مجال البحوث والتطوير بشأن الابتكار في المحركات، وسيدعم تعاوننا الاستراتيجي مع (جيلي) و(رينو) تطوير نقل الحركة في صناعة السيارات، وهو ما يتماشى مع أعمالنا المتنوّعة حول العالم”.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو لوكا دي ميو أن تسهم هذه الشراكة مع أرامكو السعودية ومجموعة جيلي في نقل شركة (PWT) إلى مستوى متقدم، وتعزّز ريادتها في تقنية نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة، مشيراً إلى إن مشاركة أرامكو السعودية بخبرتها الفريدة في أعمالنا ستعزز لدينا تطوير الابتكارات المتقدمة في مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين.

ورحب الرئيس التنفيذي لمجموعة جيلي القابضة دانيال لي بانضمام أرامكو السعودية للمجموعة في تأسيس شركة مستدامة ورائدة عالمياً في مجال نقل الحركة.

وتمثل نيّة أرامكو في الاستثمار إقراراً من رواد الصناعة العالميين بالآفاق المستقبلية لأعمال شركة (PWT ) ورؤيتها للريادة في مجال الوقود المنخفض والخالي من الكربون مثل الميثانول والهيدروجين.

حصة 20% لأرامكو

قالت وكالة رويترز، خلال يناير/كانون الثاني الماضي إن “أرامكو” ستستحوذ على 20 بالمئة في شركة مجموعات نقل الحركة هذا العام بطاقة إنتاجية تزيد على خمسة ملايين محرك منخفض الانبعاثات وهجين وناقل حركة سنوياً. وسيكون لـ “رينو” و”جيلي” حصة 40 بالمئة لكل منهما في المشروع المشترك، والذي من المقرر أن يجمع بين جانب من الإنتاج الحالي لمحركات الاحتراق لشركة رينو وتقنية جيلي لمحركات البنزين والهجينة والأصول ذات الصلة.

ويهدف المشروع المشترك -الذي أطلق عليه اسم هورس (Horse) من قبل رينو وروبيك (Rubik) من قبل جيلي- إلى تطوير محركات بنزين وأنظمة هجينة أكثر كفاءة، في وقت ينصب فيه تركيز معظم قطاع صناعة السيارات على تكثيف رأس المال على التحول إلى السيارات الكهربائية البحتة.

وستساهم أرامكو في البحث والتطوير لتقنيات مجموعات نقل الحركة، وخاصة حلول الوقود الاصطناعي وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي.

وكانت شركة أرامكو أعلنت، أواخر العام الماضي، عن شراكة مع شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية لدراسة أنواع الوقود المتقدمة التي يمكن استخدامها في المحركات الهجينة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السيارة.