أبل تبرم صفقة لإدخال الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي في هواتف أي فون

أفادت تقارير صحفية أن شركة أبل أوشكت على التوصل إلى اتفاق لدمج تشات جي بي تي ChatGPT في أجهزة أيفون، وتقترب شركة أبل من إبرام صفقة مع أوبن إي أي OpenAI المدعومة من مايكروسوفت لدمج نموذجها اللغوي الكبير، المعروف باسم تشات جي بي تي، في نظام تشغيل أيفون المستقبلي، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات.

ولدى أبل أكثر من ملياري جهاز أيفون وأيباد وماك وأجهزة أبل الأخرى في جميع أنحاء العالم بحسب تقرير للشركة، وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات خاصة، إن الجانبين يضعان اللمسات النهائية على شروط اتفاقية لاستخدام ميزات تشات جي بي تي في نظام التشغيل iOS 18 من أبل ، وهو نظام تشغيل أيفون التالي. أجرت شركة أبل أيضًا محادثات مع شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت حول ترخيص برنامج جيمناي Gemini chatbot الخاص بالشركة، ولم تؤد هذه المناقشات إلى اتفاق، لكنها لاتزال متواصلة. وعكست الأسواق تلك التحركات و تراجعت أسهم غوغل في تداولات ما قبل السوق بنحو 2%، بينما ارتفعت أسهم أبل بأكثر من 1.5%. ولفتت بلومبرغ قبل بضعة أسابيع أن المناقشات مع أوبن إي أيقد تكثفت.

وفي مذكرة للعملاء يوم الاثنين، يشير محلل دانييل إيفز في ويدبراش بالقول ” علينا توقع مزايا حصرية حول عدد من ميزات أوبن إي أي المتقدمة على أيفون والتي ستبنيها أبل حول استراتيجية أوسع للذكاء الاصطناعي على iPhone 16 وiOS”.

وفي مايو/أيار الماضي، أعرب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، عن تفاؤل حذر بشأن انتشار خدمات الذكاء الاصطناعي التي تضرب السوق، مشيراً إلى أن “هناك عدداً من القضايا التي تحتاج إلى حل”.

وقال كوك: “من الواضح أننا حققنا تقدماً هائلاً، حيث قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في جميع أنحاء نظامنا البيئي، وقمنا بنسجه في المنتجات والميزات لسنوات عديدة”.

تأتي أخبار إمكانية إضافة ChatGPT إلى نظام التشغيل iOS 18 قبل مؤتمر أبل السنوي للمطورين العالميين الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي محور اهتمام كبير للحدث.