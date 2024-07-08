“أوبر” تقدم خدمة النقل البحري في أوروبا ورحلات مجانية في أولمبياد 2024

أعلنت شركة ” أوبر“(Uber)، تطبيق النقل الشهير، عن توسيع خدماتها لتشمل النقل البحري في أوروبا هذا الصيف.

ويوفر تطبيق “أوبر“، الخيارات الجديدة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى المزيد من الوجهات، بما في ذلك تلك التي يصعب الوصول إليها براً.

أوبر تقدم تجارب بحرية فاخرة

ووفقًا لما ذكرته شركة “Uber“، في بيان على موقعها الرسمي، تضمّنت الخدمات الجديدة قوارب سياحية، ويخوت فاخرة، مما يوفر للمستخدمين تجربة نقل راقية.

وسيتمكن مستخدمو التطبيق، من حجز هذه القوارب من خلال التطبيق، تمامًا مثل حجز الرحلات البرية.

وسيصل يخت “Uber”، إلى شواطئ “إيبيزا” في أغسطس، مما يمنح العملاء وسيلة ميسورة التكلفة للسفر بأناقة مطلقة.

كما ستتاح القوارب في بعض الوجهات السياحية الأكثر شعبية في أوروبا.

رحلات مجانية في باريس خلال أولمبياد 2024

بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، ستقدم “Uber”، رحلات بحرية مجانية مدتها ساعة واحدة على نهر السين.

وستبدأ هذه الرحلات من 12 يوليو إلى 3 أغسطس، وتتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة، بما في ذلك كاتدرائية “نوتردام”، ومتحف “اللوفر” وبرج “إيفل”.

“Limo Boat” في البندقية

في البندقية، حيث تم تقييد السفن السياحية بسبب السياحة المفرطة، تظل القوارب إحدى الوسائل الرئيسية للتجول في المدينة.

وابتداءً من الشهر الجاري، يمكن للزوار استخدام تطبيق “Uber”، لاستدعاء “Limo Boat” بتكلفة 120 يورو للرحلة الواحدة، التي تستوعب حتى 6 أشخاص.

“Uber Boat” في اليونان

وأطلقت “أوبر” خدمة “Uber Boat” في مدينة ميكونوس اليونانية الصيف الماضي، وعادت هذا الموسم مع بداية الشهر الجاري، بالإضافة إلى وجهات أخرى في اليونان.

وأضيف خيار التنقل بالقوارب إلى التطبيق، ما يسمح للزوار استكشاف شواطئ أثينا، وكورفو، وسانتوريني، عن طريق المياه، وستكون الخدمة متاحة بين الساعة 9 صباحاً، و9 مساءً بأسعار تبدأ من 200 يورو لكل قارب.

يخت “أوبر” في إيبيزا

يقدم “Uber”، خدمة اليخت في “إيبيزا” مع بداية أغسطس المقبل، وهي عبارة عن رحلة مدتها 8 ساعات لما يصل إلى 8 أشخاص، تتضمن رباناً شخصياً، ووجبات خفيفة ومشروبات.

ويجب حجز هذا اليخت مسبقاً عبر التطبيق، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1600 يورو، حيث يغادر من مدينة “إيبيزا” كل يوم في تمام الساعة 12 ظهراً على متن يخت Sunseeker الفاخر.