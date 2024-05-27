“دو” ضمن أفضل 25 شركة اتصالات في العالم

حلت “دو” في المرتبة الثالثة كأقوى علامة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وما يؤكد مكانتها وتميزها في السوق، هو نمو قيمة علامتها التجارية بنسبة 13% إلى 2.47 مليار دولار.

وحققت “دو“، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إنجازاً تاريخياً في قوة علامتها التجارية، وصعدت في مؤشر “Brand Finance” لتصبح ثالث أقوى علامة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

“دو” تحصل على 82.5 نقطة في مؤشر BSI

وبحسب تصنيف “Brand Finance” لأقوى العلامات التجارية في العالم للعام 2024، فقد حصلت “دو” على 82.5 نقطة في مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) .

كما تمكنت “دو” من المحافظة باستمرار على تصنيفها المتقدم في مستوى (AAA)، وصُنفت أيضا ضمن أفضل 25 علامة تجارية في مجال الاتصالات على مستوى العالم خلال 2024، بعد أن كانت في المرتبة 33 ضمن نفس التصنيف خلال العام الماضي.

وجاءت المبادرات الإستراتيجية التي نفذتها شركة “دو”، وتركيزها المستمر على إطلاق حلول الاتصالات المبتكرة ضمن الأسباب التي عززت نمو قوة علامتها التجارية بشكل كبير في العام الحالي بنسبة 13٪ على أساس سنوي، وقفزت قيمتها من 2.198 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، إلى 2.475 مليار دولار أمريكي خلال 2024.

ولا يعكس نمو قيمة العلامة التجارية زيادة كبيرة في التقييم المالي للشركة فحسب، بل يؤكد أيضا مدى التزام “دو” بالاستمرار في مسيرة التميز وتعزيز الابتكار في قطاع الاتصالات الذي يتسم بالتنافسية.

سابع أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو”: إن رؤية “دو” هي أساس استراتيجيتنا لتقديم الخدمات ذات القيمة والخبرة التي لا مثيل لها لعملائنا، قد عززت العلامة التجارية وفقا للمعايير المحلية والدولية.

ولفت إلى أن الجهود الاستراتيجية التي بذلتها “دو” جعلتها تحتل المركز السابع كأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط، كما رسخت تفوقها لتصبح ضمن أفضل 25 علامة تجارية للاتصالات على مستوى العالم.

وأضاف، في إطار مواكبة تطور الأسواق والأجيال، فقد تبنينا في “دو” نهج يركز على تعزيز رضا العملاء بما يتماشى مع قيم علامتنا التجارية”.

وأوضح الحساوي، يرجع الصعود الكبير في قوة العلامة التجارية وقيمتها إلى رؤية “دو” الاستباقية في ضرورة الجمع بين التقنيات المتطورة وتوفير الخدمات التي تركز على خدمة العملاء، بما يعزز تجارب المستخدمين،كما يؤكد التصنيف على قوة العلامة التجارية لشركة “دو” من خلال السمات المختلفة للمؤشر، بما في ذلك جودة المنتجات وزيادة مستوى القيمة مقابل المال، بالإضافة إلى اتباع الأساليب المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، وهو ما يضع الشركة في مكانتها الرائدة المستحقة في تلك المجالات.

وأكد، أن المبادرات الأخيرة للشركة في توسيع قدرات شبكة الجيل الخامس وتعزيز خدمات التحول الرقمي أصبحت هي المعايير القياسية التي تتبعها الصناعة.